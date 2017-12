Johnny Hallyday en tête des recherches d'actualités Google en 2017

publié le 13/12/2017 à 11:20

Depuis l'annonce de sa mort le 6 décembre dernier, les recherches "Johnny Hallyday" sur Google se sont hissées en tête des plus effectuées au cours de l'année 2017, a indiqué le géant américain mercredi 13 décembre.



La recherche "Johnny Hallyday" a connu une augmentation à partir de la mi-novembre, après une année assez calme. La Basse-Normandie, la Picardie et la Haute-Normandie sont les trois départements ayant le plus tapé le nom du chanteur dans le moteur de recherche.

Le podium est complété par "Maëlys", du nom de la fillette de 9 ans portée disparue depuis le 27 août dernier, et par l'élection présidentielle du printemps dernier. Suivent la primaire de la gauche (4e) et l'ouragan Irma (5e), selon le classement annuel publié par Google France, dont le comptage a été arrêté lundi dernier.

Ces thèmes d'actualité remplacent l'Euro de football, Pokemon Go, ou encore le Tour de France, en tête en 2016.

Les internautes se posent beaucoup de questions. Dans celles qui commencent par "comment", les Français se sont d'abord demandés "comment faire du slime", cette pâte élastique qui fait fureur dans les cours d'école, loin devant "comment voter blanc" et "comment faire une procuration".



Les internautes ont de l'ambition, mais ne savent pas vraiment comme s'y prendre pour réussir. Dans leurs requêtes commençant par "Comment devenir", les internautes français ont d'abord voulu savoir en 2017 comment devenir "riche", "auto-entrepreneur", "député" mais aussi "belle" et "agent immobilier".

Politique et dictionnaire

Année de présidentielle oblige, les personnalités politiques ont souvent trusté les Trends Google. Emmanuel Macron a été la personnalité politique la plus recherchée cette année devant François Fillon, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Benoît Hamon.



Les utilisateurs ont aussi cherché à comprendre la signification d'"oligarchie" (1ère définition la plus recherchée), de "régalien" (3e) et de PMA (procréation médicale assistée, 4e).



"Je te promets" et Neymar

Chanter c'est bien, connaître les paroles c'est mieux. Les paroles de Je te promets de Johnny, Mwaka Moon de Kalash et Despacito de Luis Fonsi se placent en tête des chansons les plus demandées de l'année.



Côté sport, ce sont les footballeurs qui trustent les premières places des sportifs le plus recherché en 2017 : les joueurs du PSG Neymar et Kylian Mbappé devancent le joueur de Liverpool Coutinho.

Les top des autres recherches

Le film le plus recherché : 50 Nuances de Grey

La série la plus recherchée : Game of Thrones

La recette de cuisine la plus recherchée : la tartiflette

L'émission télé la plus recherchée : Secret Story 11

L'artiste la plus recherchée : Ariana Grande

Le musée français le plus recherché : le Petit Palais

Le jeux vidéo le plus recherché : Stats Royal