publié le 08/12/2017 à 20:25

Un nouvel acteur de poids serait sur le point de débarquer dans le monde du streaming musical. Selon les informations de Bloomberg, YouTube envisagerait de lancer son service d'écoute de musique en lignepar abonnement vers le mois de mars 2018. Le service vidéo de Google aurait déjà noué des partenariats avec plusieurs maisons de disque de premier ordre, dont Sony Music Entertainment, Universal Music et Merlin afin de proposer un catalogue conséquent, indique Bloomberg. Le projet serait baptisé Remix en interne. Google n'a pas commenté l'information.



Ce n'est pas la première fois que Google tente de prendre pied dans le secteur. Après Google Play Music en 2011, le géant du numérique a lancé YouTube Music Key en 2014 puis YouTube Red en 2016, qui permet d'accéder au catalogue de YouTube hors connexion et sans publicité. Aucune de ces offres n'a réellement percé. Google a fusionné Google Play Music et YouTube Red cet été pour préparer l'arrivée d'un service de streaming muscial. Les jours de Google Play Music pourraient être comptés.

Un secteur ultra concurrentiel

Google aura fort à faire pour s'imposer dans un secteur où Spotify mène la danse avec plus de 60 millions d'utilisateurs payants, devant Apple Music (30 millions d'abonnés) et Deezer (6 millions d'abonnés). YouTube pourra s'appuyer pour cela sur son immense offre vidéo et sur la très forte popularité de sa plateforme, utilisée par plus d'un milliard de personnes.

Signe de l'évolution des usages numériques vers le tout streaming, Apple envisagerait de cesser de vendre de la musique sur l'iTunes Store dans les prochains mois pour se consacrer à Apple Music, avance DigitalMusicNews. De son côté, Amazon a lancé mi-septembre son service de streaming musical dans plusieurs pays européens, dont la France, avec un catalogue de 50 millions de titres.