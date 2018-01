Au-feminin.com : un groupe multifacettes bientôt racheté par TF1

publié le 06/01/2018 à 10:14

Le succès d'un site dédié aux femmes : aufeminin.com, en passe d’être racheté au groupe Springer par TF1 pour 365 millions d'euros. Au-feminin s'adresse aux femmes, c'est vrai mais pas à la ménagère de moins de 50 ans ! "Celle-là, on l'a enterrée, d'ailleurs elle n'a jamais existé", sourit la présidente, Marie-Laure Sauty de Chalon. "C'était une vision féministe rétrograde. Au-féminin, ce sont d'abord des femmes qui discutent autour de centre d’intérêt".



Par exemple, ce qui intéresse en ce moment, c'est le concept de charge mentale, ce fardeau invisible qui pèse sur les épaules des femmes, celles qui pensent à tout pour le bon fonctionnement du foyer.

Mais attention, Au-féminin, ce n'est pas qu'un site, c'est un ensemble de sites. Dans la même escarcelle, on trouve Marmiton, très consulté pour ses recettes pour les fêtes de fin d'année, ça fait même plus de clics qu'Au-féminin : 27 millions de visites par jour. Et puis il y a aussi My Little Paris, ça c'est du commerce en ligne, des boxes qu'on envoie chez vous avec de petits cadeaux.

Et puis dans les dernières acquisitions du groupe, on trouve également 1.001 cocktails, ou etoilecasting, si vous voulez vous inscrire pour passer des essais au cinéma. Bref, le groupe Au-féminin, c'est maintenant un chiffre d'affaires de 120 millions d'euros.

Un site rentable

Car on gagne de l'argent en proposant des recettes ou des articles sur internet, grâce à la publicité, qui s'affiche automatiquement sur votre écran, mais aussi de la publicité directe. Il est ainsi possible de cliquer sur une vidéo pour une recette de mousse au chocolat proposée par un vendeur de chocolat.



Et puis, pour un tiers, les recettes proviennent maintenant du e-commerce, avec des produits difficiles à trouver ailleurs, des objets originaux... Des graines de petits pois au wasabi nous suggère Marie Laure Sauty de Chalon

Quid de la concurrence

"Personne ne surfe sur le même modèle que le groupe Au-féminin, on n'a pas de concurrent au niveau mondial", souligne la présidente. "Nous sommes le numéro un mondial des éditeurs de sites féminins. Nos concurrents, ce sont plutôt Facebook, la télé et la presse".



Aujourd'hui, auféminin.com s'appelle Goféminin en Allemagne, Wewomen aux États-Unis, Alféminité en Italie. 500 salariés, un siège social à Paris, mais des bureaux à Cologne, Milan, Londres, San Francisco, Madrid. Pas mal pour ce site fondé en 1999 par un couple de Français sur un concept : les femmes ne savent pas toujours à qui se confier, les hommes sont suroccupés, les copines aussi alors il y avait de la place pour Au-féminin.



La rentabilité, elle est vite là, en 2003 et en 2006, ce couple revend donc ses parts au groupe Springer avant de s'exiler au Portugal. Bien joué !