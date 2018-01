Chris Noth, Danny Pino et Leven Rambin de la série "Gone"

publié le 24/01/2018 à 09:51

C'est une nouvelle belle soirée pour TF1. Pour le troisième jour consécutif, la chaîne est en tête des audiences télévision de la semaine. Le premier épisode de la série américaine Gone a séduit 5,8 millions de téléspectateurs dans la soirée du 23 janvier. TF1 enregistre à cette occasion une part d'audiences de 23,9%.



Plus loin, le téléfilm Alliances rouge sang sur France 3 avec Barbara Cabrita et Anthony Delon a été regardé par 2,9 millions de téléspectateurs (12,6% de part d'audiences). En troisième position, Patron incognito sur M6 avec 2,6 millions de téléspectateurs. La chaîne enregistre une part d'audience de 11,8%.

Tout le monde joue avec la musique sur France 2 a rassemblé 2,2 millions de téléspectateurs, pour une part d'audiences de 10,5%. Enfin, le documentaire Le mystère des jardins suspendus de Babylone sur France 5 a été regardé par 1 million de téléspectateurs. À cette occasion, France 5 enregistre une part d'audiences de 4,3%.