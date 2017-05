Omar Sy et François Cluzet dans "Intouchables"

publié le 15/05/2017 à 09:36

Intouchables continue de passionner les Français. Dimanche 14 mai, le film phénomène avec Omar Sy et François Cluzet est arrivé très largement en tête des audiences malgré une soirée très cinéphile. 7,8 millions de téléspectateurs ont regardé le film d'Eric Toledano et d'Olivier Nakache.



TF1, qui diffusait le film, a enregistré une part d'audience de 32,7 %. Très loin derrière, on retrouve un nouvel épisode d'Inspecteur Barnaby, qui a rassemblé 2,8 millions de fidèles, ce qui permet à France 3 d'enregistrer une part d'audience de 11,1%. M6 se positionne quant à elle en troisième place du podium avec un nouvel épisode de Zone Interdite, qui a rassemblé 2,3 millions de curieux pour une part d'audience de 9,9%.

France 2 se taille une quatrième place dans ce match des audiences avec la diffusion du film Rush de Ron Howard. 1,9 million de cinéphiles et fans de Formule 1 ont suivi ce programme. Il est suivi de Solomon Kane diffusé sur NT1, qui a passionné 974.000 personnes, pour une part d'audience de 3,9%.