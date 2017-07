publié le 07/07/2017 à 22:29

Si je vous dis : "Ton interprétation sent trop le savon et pas assez la foufoune", ou "Vous avez de la merde entre les oreilles", à quoi pensez-vous ? À Nouvelle Star bien sûr, ce télé-crochet qui a marqué les téléspectateurs et révélé depuis 2003 des fortes personnalités comme Julien Doré ou Christophe Willem.



Rappelons pour la petite histoire que cette comparaison osée entre le savon et le centre-de-gravité-sexuel, est due à André Manoukian, qui a le sens de la formule imagée comme les condors ont un don pour planer en se servant des vents ascensionnels.

Quant à l'allusion bien sentie sur la matière qui fait cale entre les deux oreilles, elle a jadis été prononcée par Marianne James, furieuse contre un public dont elle refusait les choix (elle fut d'ailleurs accusée de manquer de respect envers des téléspectateurs exigeant des excuses).

Une émission qui ne cache pas le talent des candidats

Nouvelle Star, c'est en fait un peu comme un dessert de Cyril Lignac, remarquable par le subtil dosage des ingrédients, des divers éléments. C'est tout de même le premier télé-crochet que l'on a autant regardé pour les saillies du jury que pour le talent des candidats.



Je me souviens tout de même de Jonathan Cerrada, gagnant de la saison 1 et du spectaculaire québécois Jean-Sébastien. Ce colosse aux pieds d'argile, voix en or et cheveux en toc, m'avait tellement impressionnée que, 14 ans plus tard, je m'en souviens encore.



J'ignore s'il a aujourd'hui trouvé sa voie grâce à la sienne, de voix, mais il reste l'un des temps forts de ce programme qui s'était achevé en nous laissant précisément un goût d'inachevé.

De véritables professionnels peu connu du public

J'ai donc été heureuse quand D8 l'a abrité sans l'abîmer, avec Maurane ou Élodie Frégé et je suis logiquement enthousiaste à l'idée de retrouver bientôt le concept sur M6, la maison-mère du groupe du même nom. C'est un peu comme réhydrater un produit bien lyophilisé. Un produit auquel je crois par principe et plus encore après avoir discuté avec les professionnels qui vont l'incarner.



"Ils ne sont pas connus du grand public", bougonnent certains observateurs. Et alors ? Que l'on me pardonne mais je trouve l'argument idiot : d'abord parce que c'est a priori leur expertise que l'on achète, et puis surtout, quel téléspectateur connaissait en 2002 Manoukian, le compositeur qui sait aussi tailler des costumes, ou Dove, le producteur qui passe parfois des savons.

Des jurés convaincants

Donc oui, parler avec nos quatre mousquetaires m'a définitivement convaincue de l'intérêt de ce retour en grâce et à l'antenne, sur le papier tout au moins. Récapitulons: Nathalie Noennec ? Cette découvreuse de talents qui gère l'image des artistes en a logiquement une très bonne, d'image.



Nous sommes plusieurs à l'avoir trouvée drôle, pertinente et impertinente, avec un vrai sens de la mesure, si on ose dire. Dany Synthé ? Outre qu'il mérite bien son nom, ce faiseur de tubes sait composer dans tous les sens du terme.



Cœur de pirate ? Ayant elle-même été aidée autrefois, notre feu-follet de la chanson, petit format mais grand coffre, a bien l'intention d'ouvrir la voix aux amateurs les plus prometteurs.Tout comme Benjamin Biolay, le dandy surdoué : jugé branché, il a surpris Shy'm par son humour et ses absences d'humeur, "dans le train, c'est même celui qui parle et plaisante le plus".

Des présentatrices "imprévisibles" et "logiques"

Quant à Shy'm, parlons-en : ses capacités vocales auraient dû la conduire sur le banc des jurés, plutôt qu'à la présentation. Les starophiles y gagneront néanmoins côté plaisir des yeux et il y a de ce point de vue une logique de marché voire de parts de marché.



Ajoutez à ce nouveau dispositif l'imprévisible Erika Moulet (pour l'after-show), et vous comprendrez pourquoi on attend avec intérêt et curiosité la première de ce programme qui, en plus de nous faire passer des soirées sympas, pourrait nous donner une nouvelle star, allez savoir.