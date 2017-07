Nolwenn: "Je ne ferme pas la porte à "The Voice"

publié le 01/07/2017 à 11:23

Une brise rafraîchissante venue de Bretagne envoûte le Studio 4 de RTL. Elle se nomme Nolwenn Leroy et a le vent en poupe grâce à son nouveau titre Gemme (pierre précieuse) qui porte bien son nom. C'est un petit bijou de saison, taillé sur mesure pour les vacances. Voilà pourquoi le public se l'arrache. Rares sont les artistes à proposer un univers aussi travaillé. La grâce, l'intelligence, la simplicité et le talent de Nolwenn Leroy sont réunis dans On refait la télé aujourd'hui.



La chanteuse est notamment interrogée sur les rumeurs qui la prédisent coach dans The Voice sur TF1: "J'ai été contactée au tout début de "The Voice". Mais j'étais installée dans ma tournée, mon album, ma carrière. Je trouvais compliqué à ce stade là de mon parcours de repartir dans une émission. Aujourd'hui ça reste toujours compliqué pour moi." Nolwenn n'est donc pas en négociations avancées avec ITV, nouvelle société de production du programme: "Non, je n'en sais pas plus que vous. Ce qui est sûr c'est que je n'ai jamais fermé la porte, un jour peut-être. Ce sera une question de timing et dépendra de qui se trouve à mes côtés. Là je m'apprête à sortir mon album, et puis je vais être très occupée par toutes les choses qui se passent (elle attend un heureux évènement), ma priorité restera toujours mes chansons." La chanteuse avoue avoir été approchée par la production du programme concurrent Nouvelle Star pour également faire partie du jury, offre qu'elle a déclinée pour des questions de "timing".

En attendant, Nolwenn donne de la voix en fredonnant les airs de ses dessins animés préférés. De Denver, le dernier Dinosaure à Télé-Chat (voir video), la chanteuse retombe en enfance sous les yeux médusés d'Eric Dussart et de Jade. Rendez-vous à 13H30 sur RTL pour la première partie de l'émission. Dès 14H, le replay.



Excellent samedi à l'écoute de la télé sur RTL !



> Nolwenn se lâche... sur les musiques de ses dessins animés préférés ! Durée : | Date : 01/07/2017