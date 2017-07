publié le 06/07/2017 à 22:35

Nous vous avons déjà quasiment tout dit sur la grille de rentrée de France 2, pas vrai?! Notamment sur les programmes des après-midis, en semaine comme le weekend! Oui, nous les avions révélé en exclusivité et en amont même si nous ne sommes pas du genre à "jouer du tambour" (et surtout du pipo) à chaque fois que nous "donnons" un "scoop" (quel vilain mot).



Nous avions par exemple annoncé il y a une quinzaine de jours, que Stéphane Bern allait disparaître des après-midis de la chaîne (pour mieux se "multiplier" à 21 heures), que trois filles allaient se succéder au quotidien sur l'antenne (Faustine Bollaert, Daphné Burki et Sophie Davant) et que, entre autre Les Enfants de la télé seraient finalement proposés le dimanche avant la copieuse tranche d'infos hebdomadaire dominicale assurée par Laurent Delahousse de 19 à 21 heures.

Nous avions également évoqué (autre exemple) le nouveau jeu "anusien" d'Olivier Minne (donc à base d'anneaux), un "quizz" qui, mine de rien, pourrait "permuter" avec "Chacun a son mot à dire" en cas de succès sidéral et sidérant...Avons-nous parfois été approximatifs? Oui, chaque fois que les chaines se sont accordé le droit d'hésiter (c'est même parfois un devoir), oscillant entre ordre et contrordre! Les diffuseurs ont le droit de changer d'avis, non? Revenons sur Stéphane Bern, qui devait au départ conserver sa quotidienne-post-déjeuner et avait tourné deux pilotes dans ce but : un sur la brocante, un autre sur le monde animal.



Sophie Davant privée de case l'année dernière

Lui préférait montrer "nos-copains-à-poils-qui-ne-sont-pas-si-bêtes", France 2 les salles de vente, d'où un "petit-bras-de-fer"... façon fer blanc! Ce fut en effet vite "tranché" (dans le vif!). Ce serait, ce sera donc la brocante, finalement confiée à...Sophie Davant, privée de case l'année précédente. C'est donc notre Stéphane Bern qui a pour l'instant une "case en moins" mais simplement au jour-le-jour puisque, et cela aussi nous l'avions dit et prédit, il garde ses "Secrets d'histoire",et gagne un projet patrimonial avec Lorent Deutsch, sans oublier "Code promo", une tranche d'humour, dominicale toujours...



Au public de voir si, là encore, il voudra en reprendre une tranche...Reparlons également maintenant des 3 grâces de l'après-midi, mesdames Faustine, Daphnée et Sophie. Ce n'est ni méchant ni péjoratif de révéler que le groupe rêvait d'attirer Karine Lemarchand, un espoir tué dans l’œuf par le groupe M6 ("Karine et Stéphane Plaza, pas touche"). La 2 s'intéressait également de très près depuis des mois à l'épatante animatrice-productrice Carole Rousseau, qui a bien failli se laisser tenter malgré l'animosité de certains...



L'affaire ne s'étant pas faite, et Daphnée Burki quittant C+ qui s'apprêtait également à la quitter, il y a eu -comment dire- des évidences dans l'esprit du bras droit de Delphine Ernotte, Xavier Couture, l'un des plus fins connaisseurs du petit écran. Son choix s'est donc finalement porté sur Daphné Burki, qui "échangera sur l'amour" avec les téléspectateurs. L'un dans l'autre, faut voir!

Pour évoquer les souvenirs des autres, il faut en avoir soi-même, pas vrai ! Isabelle Morini-Bosc





Il faudra voir également pour Les enfants de la télé, ressuscités et eux aussi devenus hebdomadairo-dominicaux. L'animateur initialement pressenti, Thomas Touroude, allant finalement "exprimer son talent" au Service des Sports de France Télévision, c'est Laurent Ruquier qui se voit chargé d'assurer et d'assumer, parfaitement crédible et légitime. Il est vrai que pour évoquer les souvenirs-télé des autres, il faut en avoir soi-même, pas vrai! Mais pas au point d'accueillir régulièrement Michel Drucker, un temps envisagé pour tenir dans l'émission le rôle de mémoire du petit écran (façon Pierre Tchernia auprès d'Arthur).



La 2 a finalement joué la prudence (et la confiance) en conservant à Michel Drucker son Vivement dimanche, simplement programmé plus tôt. Tout comme Stade 2 qui, au train où ça va côté horaires, sera bientôt diffusé avant que les épreuves aient lieu! Ce que nous ignorions et qui est une excellente idée, c'est la décision de confier à notre camarade Marie Drucker l'excellent magazine d'enquêtes "Infrarouge", proposé après 22h30. Simplement, ce programme est montré si tard que, à un moment, il cesse d'être la dernière émission du jour pour devenir la première du lendemain matin. Je l'ai déjà dit? Que voulez-vous, les mêmes causes produisent les mêmes effets.