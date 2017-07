publié le 05/07/2017 à 18:41

Tiens, je vais imiter sans aucun scrupule mon camarade Rémi Sulmont, qui est le seul à faire découvrir chaque matin sur RTL le sujet encore inconnu (ou méconnu) dont tout le monde parlera demain. Il est comme qui dirait un lanceur d'alerte, pour reprendre un terme apparu récemment et forcément très à la mode !



Je vais donc jouer à mon tour les lanceurs d'alerte et vous montrer (poliment) du doigt quelques changements-télé à venir, évidemment pas tous les changements. On aura ainsi largement le temps de revenir ultérieurement sur ceux de France Télévision, notamment sur la curieuse nouvelle grille des après-midi de France 2, qui verra trois drôles de dames se succéder en ordre de bataille : d'abord Faustine Bollaert, puis Daphné Bürki, la jolie tatouée bobo tendance de Canal +, enfin Sophie Davant, soit 3 grâces pour 3 émissions de témoignages ouvertes sur les autres.

Thierry Ardisson le week-end sur C8

On aura également le temps de décortiquer la grille du weekend de la chaîne, avec une sorte de lego, d'empilage de personnalités et de séquences : Stéphane Bern et son émission hebdomadaire d'humour ; un Stade 2 programmé avant que tous les résultats sportifs du jour soient tombés ; Michel Drucker et un Vivement Dimanche remontant dans la grille comme un saumon remonte la rivière (sans avoir complètement le choix s'il veut que ça baigne). On n'oublie pas Laurent Ruquier reprenant ensuite Les enfants de la télé (sans grosses têtes), puis le nouveau jeu d'Olivier Minne à base d'anneaux (mais rien à voir avec l'anneau gastrique ou l'anneau nuptial), et enfin la nouvelle grosse tranche d'info-magazine de Laurent Delahousse.

Vous en reprendrez bien justement une tranche face à Thierry Ardisson sur C8. Et c'est en fait là que je voulais en venir, à cette nouveauté de la rentrée que personne n'avait vu venir côté contenu, ces Terriens du dimanche qui débouleront chaque dimanche à 19 heures, comme le renard ou le coyote déboule dans la bergerie à la tombée de la nuit ! Damned !



Il s'agit d'un ovni télévisuel qui pourrait créer la surprise. Par ovni, on entend un objet visuel non identifiable, voire un objet voyant non imaginable. La chaîne, qui se félicite du succès de l'homme en habits noirs le samedi avec Salut les terriens l'a, par extension, félicité en lui offrant en plus cette case dominicale, de quoi faire enrager ceux qui voudraient qu'il ait une case en moins.

Jeremstar broie les stars de télé-réalité sous son talon Isabelle Morini-Bosc Partager la citation





Il y balaiera évidemment l'actu en compagnie de chroniqueurs venus, selon la formule consacrée, d'horizons différents et c'est en fait peu de le dire. Car qui trouvera-t-on aux côtés de l'ancien publicitaire à col roulé ? Et bien Raquel Garrido, la brillante égérie de la France insoumise, qui ferait presque passer Martine Aubry pour une bisounours, c'est dire. Elle sera entourée d'Hapsatou Sy, l'ex-copine de chambrée de Laurence Ferrari dans Le grand 8 mais aussi de notre camarade Tanguy Pastureau (oh que je vais le cuisiner, celui-là), sans oublier Natacha Polony, ma faiblesse du moment, ou Franz-Olivier Giesbert, qu'on ne présente pas plus qu'on présente le Mont Saint Michel ou le Colisée ! Mais ce n'est pas tout.



Avec qui tout ce petit monde va-t-il cohabiter dans l'émission ? Avec Jeremstar, le YouTubeur qui tutoie les vraies stars de la télé-réalité. Sans rire ! Pire, ou mieux, il les broie sous son talon, ou plutôt il les noie de paroles dans sa baignoire. Car oui, le garçon, qui passe son temps à se faire mousser, reçoit habituellement torse-nu dans un bain moussant, avec des gloussements de joli dindon qui prend l'eau et la pose.



Jeremstar est intelligent, fait preuve d'un second degré volontairement très primaire, et joue tellement bien l'imbécile qui a mauvais fond qu'on a parfois furieusement envie de se laisser aller à confondre et de lui passer un sacré savon. Reste que, rien que pour voir les premiers échanges improbables entre toutes ces fortes têtes je serai, je l'avoue, à 19 heures sur C8 le premier dimanche de septembre. Histoire de me remettre dans le bain. et de voir si le terrain est glissant.