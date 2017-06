"Bad Buzz": Eric et Quentin saccagent le bureau de Stéphane Bern!

publié le 17/06/2017 à 11:44

L'un, Quentin, a été le stagiaire d'Eric Dussart, "un animateur exigeant", confesse-t-il. Son binôme, Eric, est passionné de littérature. Il rêve de faire une thèse sur Sorel et Solal, héros de Stendhal et d’Albert Cohen. En attendant, il espère faire le buzz avec ses pitreries, grand-mère brûlée par accident dans son cercueil, battle de danse avec des gitans sur Britney Spears dans le film Bad Buzz dès le 21 juin sur les écrans. Oui, Eric et Quentin regorgent de resources. Une culture qui va du Club Dorothée à Peters Sellers, de Pierre Desproges à Kanye West et Leslie Nielsen conjuguée à une vivacité d'esprit impressionnante, du fond au service d'un humour british, parfois délicieusement absurde, voilà la carte de visite des deux trouble-fêtes.



Aujourd'hui dans On refait la télé, leur humour sert à décrypter le petit écran. Rendez-vous à 13H30 sur RTL. Dès 14H, le replay. Mais tout de suite, ce nouveau "bad buzz" réalisé sur le bureau de Stéphane Bern. Pourquoi ? Personne ne le sait. (video)

Excellent samedi ensoleillé à l'écoute de la télé sur RTL !



> Eric et Quentin saccagent le bureau de Stéphane Bern Durée : | Date : 17/06/2017