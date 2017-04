publié le 17/04/2017 à 18:43

On l'a dit et répété: dès le mois d'avril, les audiences des émissions sont, comme on dit, "soumises aux variations saisonnières". Donc en baisse. Le printemps est, on le sait, le premier responsable. Qui dit soleil dit évidemment farniente aux terrasses des cafés, voire sieste dans l'herbe. Les plus courageux troquent déjà la serviette de bureau contre celle de bain. Les plus sages, eux, se protègent des rayons mais le fait est là : tous rentrent plus tard à la maison. L'écran total, rabâchons-le, ne va pas avec l'écran de télé. Les jours qui rallongent raccourcissent le temps devant le poste...



Arrivent ensuite les vacances et les week-ends prolongés. Dès l'arrivée de Pâques et de sa chasse aux œufs, il n'y a pas que les cloches qui sont de sortie, si on ose dire. Suivent les ponts de mai, le mois où, vous le savez, chacun est supposé faire ce qui lui "plaît-plaît-plaît" ! Et ce qui plaît généralement, c'est de commencer à batifoler et à battre la campagne pour le bon motif. Les fortes audiences, même inférieures à celles d'hiver, n'en sont que plus remarquables : Koh-Lanta vendredi (5,2 millions de fidèles), The Voice samedi (5,6 millions), deux programmes suivis par les fictions Caïn sur France 2 et Meurtre à Grasse sur France 3, des polars à qui le crime profite tout particulièrement. Et ce n'est que justice.

Mais il y a plus fort : l’événement du week-end est ainsi sur France 3 hier avec la diffusion du célèbre film de Jacques Oury : La Grande Vadrouille. Cette comédie dont on fête le cinquantième anniversaire réussit à se hisser en tête des audiences de la soirée toutes chaînes confondues. C'est un tour de force avec farce autour, puisque pas moins de 6,3 millions de personnes ont regardé dimanche cette comédie qui n'a pas pris une ride ! Soit 29% du public télé global. Une telle aubaine n'était pas arrivée à la chaîne depuis longtemps, elle qui a connu en mars un véritable trou noir "médiamétrique".

"La Grande Vadrouille" fait un carton à chaque diffusion

Pour un coup de trique, ce fut - c'est sûr - un sacré coup de trique ! Que ce soit dès lors aujourd'hui un film de 1966 qui s'impose et en impose, cela force particulièrement le respect. D'autant que nous en sommes à la 19e diffusion et que plusieurs chaînes, en face, "faisaient leur cinéma" avec de bons films, entre Nos plus belles années, La Vie est belle, Et pour quelques dollars de plus, Rebelle et bien évidemment Fast and Furious 5 sur TF1, battu à plate couture par le service public. Plate couture est d'ailleurs le terme juste, l'intrigue de ce film d'action divertissant étant cousue de fil blanc.

Un film devenu une tradition

Faut-il voir dans ce énième plébiscite du tandem Bourvil /De Funès, un manque d'imagination du public, voire des programmateurs ? Certes non ! La Grande Vadrouille est tout simplement dans nos gènes, comme le sont Les Tontons Flingueurs, Les Bronzés ou Le Père Noël est une ordure : le regarder est une tradition, presque une obligation.



Un peu, dans un autre secteur, comme c'en est une de regarder l'Eurovision, le concours de Miss France, ou de manger une dinde à Noël. Arrive toujours un moment où on se dit : "Et si je jetais un coup d’œil !". Dès lors, c'est fini, sitôt surpris, sitôt pris ! La magie s'est également poursuivie en seconde partie de soirée, le documentaire sur l'histoire du film ayant lui été suivi par près de deux millions de curieux après 23 heures...Ça s'appelait Sur la route de la grande vadrouille et à ce niveau-là, ce n'est plus une route, c'est un boulevard !