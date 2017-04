publié le 14/04/2017 à 22:21

Séquence émotion. L'équipe Rouge a remporté l'épreuve de confort dans la boue et ses membres ont gagné le droit d'appeler leurs proches. Un moment toujours très émouvant pour les participants, qui n'ont qu'un temps limité et pas beaucoup d'intimité. Chacun leur tour, les candidats ont pu avoir une personne de leur choix au téléphone et les larmes n'ont pas arrêté de couler. Que ce soit leur conjoint, leurs enfants ou leurs parents, les aventuriers ont eu l'occasion de prendre des nouvelles de leurs proches.



Yassin a ainsi pu parler à sa femme, dont l'accouchement a été avancé de quelques jours, et à ses deux filles. Manuela et Marjorie ont réussi à joindre leurs maris respectifs et leurs enfants. Très émus, les aventuriers n'arrivaient pas toujours à parler tant l'émotion est forte. C'est aussi un moment très attendu par de nombreux téléspectateurs, qui n'ont pas caché pas leur émotion sur Twitter en voyant cette séquence.

Mais @DenisBrogniart il fait comment pour pas pleurer sérieux je suis en larmes #KohLanta — yellowbeard (@onlyonecanlive) 14 avril 2017

C'est quand même mignon ce moment du coup de téléphone à sa famille. #KohLanta — Pierre Fleutelot (@pierrefleutelot) 14 avril 2017

C'est la première fois que c'est aussi touchant #KohLanta — DYDY¿ (@AurelieHoranson) 14 avril 2017