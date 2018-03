publié le 26/04/2016 à 18:39

Et oui, il y a la vie qui passe, la vie qui lasse, la vie qui trace, quoi. Et quand la vie passe et lasse, une famille trépasse. Une "famille télé", s'entend. La "famille télé" qui disparaît ce mardi 26 avril, c'est la série Famille d'accueil. Notre famille d'accueil. Celle de plus de 5 millions de fidèles de moyenne sur France 3. Et moi, je l'ai aimé, je l'aime, ce clan Ferrière simplement chaleureux, avec ses enfants qui poussent et se poussent, le mari chef de chantier et ses soucis de trésorerie, la mère accueillante qui nous a fait découvrir en 14 ans tous les cas de placements de jeunes en situation d'échec.



À propos de placement, c'en était un excellent, ce feuilleton dont les critiques pensaient qu'il durerait ce que dure un engouement médiatique, c'est à dire une ou deux saisons. Seulement voilà, ce n'est pas la critique qui a aimé cette série, c'est le public. Et ce n'est pas la critique qui fait l'audience, c'est le public. Toujours lui. Souvenez-vous de cette phrase célèbre : "Personne n'a aimé son œuvre sauf le public". Et ce public y a eu d'autant plus de mérite que Famille d'accueil est par ailleurs ce qu'on peut appeler une "série MacGyver", du nom du héros qui se sort de toutes les situations. Elle a en effet survécu à tout : changements de jours de diffusion, de format, d'acteurs, sans oublier, hélas, le décès en 1989 de la doyenne Ginette Garcin, qui jouait justement délicieusement à la garce.

La fin d'une époque

Famille d'accueil fait également partie de ces feuilletons qui ont un rôle social. Elles sont nombreuses, les personnes âgées qui aimeraient être solidaires et qui ne sont que solitaires. Ces petites mémés qui vont au supermarché sans rien acheter, juste parce que c'est le seul moyen pour elles de croiser d'autres êtres vivants dans la journée. Et ces petites mémés trouvent dans ces héros de télé des proches de substitution. Elles ont vu grandir les petits Ferrière : l'aînée lesbienne, la cadette passée de dérangée à très rangée (elle sera finalement à la noce), la benjamine adoptée, le garçon bien poussé en graine. Elles étaient là aussi pour les filles de Julie Lescaut, pour Clem, pour la petiote de Navarro, nourrie au navarin d'agneau.

On aurait tort de négliger cette mission des fictions longue durée. Et ça vaut pour Fais pas ci, fais pas ça. Cette comédie familiale n'atteindra pas, elle, les dix ans, mais elle obéit aux mêmes critères : on a suivi les gamins Bouley et Lepic, surveillé les mises de fond, les mises en couple, les mises en cause, les remises en couples avant, finalement, la mise à la retraite fin 2016. C'est vrai, il était peut-être temps, pour le public comme pour les parents, d'envoyer tout ce petit monde se faire voir ailleurs. Mais on a aussi le droit d'être triste. C'est même sain. Souhaité. Souhaitable.

On retrouvera notre "Famille d'accueil"

Comme dans toute famille quand vient le temps des adieux. Restent les rediffusions, les DVD, grâce à qui la famille sera toujours là. Et on peut inclure dans les personnages humains avec qui on veut bien vieillir ceux de Castle, Rizzoli & Isles, NCIS ou Bones, etc. Sauf qu'il y en a forcément de moins en moins, des séries "familialo-MacGyverisées". Et oui, les séries fleuve, c'était surtout du temps de Lescaut.