publié le 06/02/2017 à 19:43

Le show-biz, à ce qu'on dit, c'est souvent la jungle. Certains vont jusqu'à évoquer un milieu plein de sangsues, voire aussi de requins sachant nager en eaux troubles. Si Matt Pokora n'a pas pu peaufiner son étude des requins, il a en revanche découvert que la vraie jungle et les vraies sangsues n'avaient rien à envier à la faune grouillant sur scène et dans les coulisses. Grâce à l'émission de M6 À l'état sauvage, notre chanteur à succès a en effet délaissé durant 5 jours les plateaux télé pour les hauts-plateaux du Sri-Lanka.



Vous avez oublié le principe de ce programme ? C'est un peu celui de Rendez-vous en terre inconnue sur France 2, où notre camarade à tous, Frédéric Lopez, conduit à l'autre bout du monde des vedettes amenées à partager durant plusieurs jours le quotidien de peuples luttant pour la survie de leur culture et de leur agriculture. Le but : la découverte de l'autre ! Dans À l'état sauvage, où là aussi une personnalité est délocalisée sans portable ni GPS, il s'agit moins de chercher les autres que de se trouver soi-même en traversant des coins où rien ne passe, à part quelques animaux. Ah, la tête de Matt Pokora accroupi sur l'eau croupie pour se débarrasser de sangsues buveuses de sang.

Mais reprenons dans l'ordre. Sur M6, le "bioutifoul pipole" est cornaqué par le véritable "aventurier de l'extrême" Mike Horn, un sportif garanti sans OGM, avec une musculature devant tout au grand air et rien aux sachets de protéines. Avec cet athlète complet, les stars qui acceptent de le suivre passent toutes un cap. Horn, évidemment. Après Michaël Youn et son humour masquant ses humeurs, c'est donc cette fois au tour de Matt Pokora de s'y coller. Sur-médiatisé actuellement pour ses reprises des tubes de Claude François, il n'est pas allé à Alexandrie avec Alexandra mais dans la fameuse jungle sri-lankaise particulièrement méconnue.

Et si le chanteur sait dès le départ où il va, il ignore paradoxalement où il met les pieds. Il croit en effet naïvement au départ que si la tête va tout va. D'autant qu'il est musclé comme un poupon Action Man. Or, dès la 30e minute de marche dan un milieu où chaque pas est un faux-pas, le voilà épuisé (100% d'humidité dans l'air). Brusquement conscient que ce n'est pas grand chose, le physique sans le psychique. Atteindre le sommet est plus difficile encore là que dans le show-business. Et que dire des vertigineuses descentes encordées, lui qui n'a connu comme rappels que ceux suivant la fin d'un spectacle ? Oui, il était bien parti pour se retrouver après 13 ans sans répit ni repos, et voilà qu'il n'arrive pas à se motiver comme il sait motiver ses troupes.



Désemparé, déstabilisé, déprimé, désespéré, il accepte d'abord mal de ne pas apparaître comme le surhomme qu'il croyait être, face à un Mike Horn qui lui jette : "Arrête de pleurer à chaque pas, accroche-toi, dans la vie tu n'as pas toujours 30 personnes pour te servir". C'est l'électrochoc. Et c'est là que l'aventure humaine commence vraiment, quand il décide de se remplir et se nourrir de tout ce qu'il voit, faute de pouvoir se nourrir de ce qu'il trouve. Résultat : 4 kilos en moins en 5 jours, mais un plongeon final de 20 mètres de haut prouvant que désormais, il est vraiment dans le bain. Allez, on le mate, Pokora.