Qui est Laura Laune, la gagnante de "La France a un incroyable talent" ?

publié le 15/12/2017 à 00:18

Elle est la grande gagnante de la saison 12 de La France a un incroyable talent. La jeune Laura Laune, 31 ans, a remporté le concours de talent diffusé sur M6 jeudi 14 décembre et remporte ainsi la somme de 100.000 euros.



La jeune humoriste a frappé les esprits par ses chansons humoristiques employant un ton décalé. "Le problème, c'est que je n'ai pas de talent, mais je veux faire incroyable talent (...)", avait-elle commencé à chanter lors des auditions. Là voilà aujourd'hui sacrée gagnante du concours diffusé sur M6.

"Je ne pensais même pas gagner, je suis trop contente", a lancé Laura Laune juste après sa victoire. "Je vais aider l'émission pour s’acheter un nouveau jury pour l'année prochaine", a-t-elle raillé, faisant encore une fois preuve d'un humour cinglant mais manifestement du goût des téléspectateurs. "Je vais aller la voir sur scène", a assuré Kamel Ouali.

Déjà passée par "Le Grand Studio RTL Humour"

Car depuis plus de deux ans, Laura Laune, cette jeune comédienne belge, rafle tous les prix dans les festivals d'humour. Un peu plus de trente années au compteur, elle a déjà été à l'affiche de son propre one woman show Le Diable est une gentille petite fille, et a été en tournée dans toute la France.



En décembre 2016, Laura Laune était passée par Le Grand Studio RTL Humour où elle était venue dévoiler deux extraits de son spectacle. Entre cynisme, humour décapant et autodérision, Laura Laune avait déjà su montrer qu'elle sait parler de tout et elle n'épargne aucun sujet. Avec cette victoire, c'est un trophée de plus dans sa carrière qui s'annonce plus que prometteuse.