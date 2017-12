publié le 14/12/2017 à 01:07

Grande émotion sur le plateau de Danse avec les stars. Lors de la finale du concours de danse de TF1, diffusée mercredi 13 décembre, Tatiana Silva s'est illustrée dans une performance acclamée par les membres du jury.



C'est sur une danse contemporaine sur l'emblématique morceau de Pink, What About Us, que la présentatrice météo de la première chaîne, avec son partenaire Christophe Licata, s'est distinguée. Une danse déjà réalisée au début de l'aventure de cette huitième saison et sur une chanson qui avait beaucoup de sens pour la jeune femme. En effet, elle évoque pour elle sa mère, décédée d'un cancer, quand Tatiana Silva n'était qu'une toute jeune fille de 16 ans.

Une prestation jugée bouleversante et applaudie à l'unanimité par les membres du jury. "Je pensais qu'on avait tout vu de toi, et là tu es allée puiser à l'intérieur, lui a alors adressé Jean-Marc Généreux. Tu as été très généreuse de nous offrir cette grande performance pour moi sans faute. Aujourd'hui, tu pars comme une danseuse de grand niveau".

"On est scotchés", a corroboré Fauve Hautot. "Spectaculaire", a souligné Chris Marques. Dès lors, après de tels commentaires, les notes ne pouvaient être que maximales. Tatiana Silva a récolté une pluie de 10/10, autant sur le plan artistique que technique. En somme, une performance à la hauteur d'une finale de Danse avec les stars.