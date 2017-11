Gal Gadot incarne Wonder Woman dans "Justice League"

publié le 28/11/2017 à 11:25

Justice League continue de dévoiler les secrets de ses reshoots deux semaines après sa sortie en salle. Attention, si vous n'avez pas encore vu le film, la suite du texte contient de potentiels spoilers sur l'intrigue.



Le film, initialement réalisé par Zack Snyder, a été repris par Joss Whedon qui a retourné plusieurs séquences. Sur le forum Reddit, un membre de l'équipe des effets spéciaux de Justice League a expliqué que le super-héros Green Lantern (aperçu rapidement lors de la bataille mettant aux prises les Amazones, Atalantes et Steppenwolf) devait être au cœur de la scène post-générique du film.



"Dans la scène post-générique initiale, Bruce était réveillé en pleine nuit par une lumière verte dans sa maison du lac et l'arrivée de Tomar Re et Kilowo [membres de la Green Lantern Corps vus dans le film Green Lantern]", explique un membre de l'équipe de Justice League sous le pseudo LDN_Films. Mais, la Warner et Joss Whedon ont décidé ne pas garder cette séquence qui aurait pourtant permis d'introduire le super-héros, membre de la Justice League dans les comics, pour les prochains films.

Tomar-Re et Kilowog dans le film "Green Lantern" Crédit : Warner Bros

La scène de Green Lantern a été remplacée par celle où Lex Luthor propose à Deathstroke de créer leur propre Ligue de super-méchants : la Ligue d'Injustice.