Adriana Karembeu est l'invitée de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

publié le 19/04/2017 à 10:09

Égérie de nombreuses marques et porte-parole de la Croix-Rouge, Adriana Karembeu s'est forgée une méthode bien à elle pour garder la ligne mais aussi gérer le stress et vivre épanouie. L'ancien top model réunit ses précieux conseils dans Tout ce que vous avez toujours voulu savoir pour être au top et le rester, un livre édité chez Michel Lafon.

"Tout ce que vous avez toujours voulu savoir pour être au top et le rester" d'Adriana Karembeu (Michel Lafon)

Star des défilés, chouchoute des créateurs comme Thierry Mugler ou Yves Saint Laurent, Adriana Karembeu met toutes les chances de son côté pour vivre épanouie, heureuse et en bonne santé. Au fil des années et de ses expériences, elle a acquis des connaissances multiples, qu'elle a su mettre à profit dans son quotidien.

Ce que le public sait moins, c'est qu'Adriana est très gourmande, raffole du bon vin, et a mille anecdotes à raconter sur son enfance, sa grand-mère adorée, sa mère nutritionniste ou son mari homme d'affaires à l'aplomb renversant. L'émission de France 2 lui fait régulièrement croiser la route de médecins, de spécialistes pointus et de personnalités rares.



Forte de son expérience protéiforme, Adriana Karembeu divulgue aujourd'hui ses secrets de longue vie, explique comment manger sainement et gourmet, comment piocher et panacher les aliments sur mesure pour une assiette au plus près des besoins de chacun, livre les clefs d'une cuisine réjouissante et équilibrée, des exercices physiques adaptés à tous, partage ses trucs et astuces loin de tout diktat ou d'effet de mode, ses rêves, son engagement, sa façon d'envisager le monde, de se réveiller le matin et de réussir à en entrevoir la beauté. Sans faux-semblants, elle se dévoile et offre une armada de conseils judicieux, à picorer au gré des envies. Un vrai remède contre la grisaille !



Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Stéphane Blakowski, Eric Dussart, Régis Maihlot et Patrice Carmouze.



Eric Dussart ''refait la télé'' les samedis et dimanches sur RTL

Tous les weekends, Eric Dussart et Jade vous présentent le rendez-vous dédié à la Télévision. Avec leur invité, ils retracent l'actualité du petit écran de manière légère et conviviale. Le samedi pour revenir sur la télé de la semaine et le dimanche pour évoquer la semaine à venir.



Jade et Eric Dussart refont la télé avec leurs invités

Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.



"Citoyen", le nouveau spectacle de Régis Mailhot

L'équipe d'A La Bonne Heure vous recommande