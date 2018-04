publié le 12/04/2018 à 11:38

Laeticia Hallyday accorde ce matin un long entretien au Point. D'abord un mot sur la forme et cette photo en une. On y voit une Laeticia Hallyday extrêmement sobre, peu maquillée, elle porte une chemise rouge et noire. Autour du cou : la croix de Johnny, celle-la même qu'elle portait lors des obsèques. On la sent déterminée, peut-être même soulagée de prendre enfin la parole.



Chacun interpréta ce cliché comme il l'entend, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est loin, très loin des images people qu'on a l'habitude de voir. Qui plus est ces dernières semaines depuis la mort de Johnny. Il y a eu plein de photos de Laeticia, de ses filles, mais toujours des photos volées.

Là non. Laeticia pose, chez elle, dans sa maison de Los Angeles. Maison visiblement assaillie par les paparazzis. Etienne Gernelle, qui a réalisé cette interview, raconte ainsi qu'il n'est pas rentré par la porte, mais par le garage à cause justement des photographes qui traînent.

Et ce n'est d'ailleurs sans doute pas un hasard si c'est Le Point qui a été choisi pour cet entretien. Le directeur du journal l'a dit ce matin sur RTL : ils n’étaient pas les seuls sur les rangs. Sans doute pas un hasard non plus si cette interview sort maintenant, à la veille de la décision du tribunal de Nanterre dans l'affaire de l'héritage de Johnny.

La mort, il en parlait beaucoup Laeticia Hallyday à propos de Johnny Partager la citation





Alors je ne vais pas revenir sur ce que dit Laeticia de cette affaire, de ses liens avec Laura Smet et David Hallyday. On vous en parle depuis ce matin sur RTL. Non, je voudrais vous parler du reste, car on apprend plein de choses en lisant cet entretien.



Sur la fin de vie d'abord de Johnny. Sur son combat, incroyable, contre la maladie. "La mort, dit-elle, il en parlait beaucoup." "Je pense qu'elle l'a hantée toute sa vie, bien avant que je le connaisse. Quand je l'ai rencontré ça faisait déjà partie de ses démons. Il a touché la mort tellement de fois, entre les accidents de voiture, les tentatives de suicide, la maladie. Sans compter, ajoute-t-elle, les soirées où avec ses amis, il prenait un flingue, mettait une balle et tirait : la roulette russe.



"Il a fait ça ?" demande Etienne Gernelle. "Oui, répond Laeticia, mais c'était il y a longtemps. À l'époque, il jouait avec son destin. Ces dernières années, il ne voulait plus mourir", poursuit elle. "Il s'est battu comme un lion, jusqu'à son dernier souffle."



"C'est à partir de début septembre que le combat est devenu très difficile. Son corps commençait à le lâcher, la chimiothérapie ne fonctionnait plus. Le plus dur c'est quand il a fini par ne plus marcher, car en plus du poumon et du foie, le cancer a touché les os." "Ce cancer-là, explique-t-elle, ronge les os et provoque des fractures."



"Il souffrait énormément, il avait des doses de morphine, mais il a fallu l'opérer à trois reprises pour reconsolider les os. Et puis une autre fois quand sa vésicule biliaire s'est dilatée."



Tout le mois d'octobre, Johnny s'alimente par sonde. Malgré tout, il commence à remarcher. "J'étais persuadée qu'on allait la gagner cette guerre. Et puis une semaine après, il a eu du mal à respirer."

Les derniers instants de Johnny

Nous sommes alors début novembre. Laeticia l’emmène à la clinique Bizet. Pas en ambulance, il n'en veut pas. Les médecins prennent alors Laeticia à l'écart. Ils lui disent : "On n'a plus d'armes, son corps ne supportera plus rien". Ils répètent à Laeticia : "la guerre est finie".



"Mon monde s'écroule", raconte -t-elle aujourd'hui. "Je ne peux pas y croire. Ils me le redisent. Tu dois accepter, il va partir". "Avant de revenir dans la chambre, j'envoie raconte-t-elle un message à David et Laura. Je leur demande s'ils peuvent venir le lendemain. J'ai demandé aux médecins de m'aider à leur dire."



Le lendemain, tous se retrouvent dans une pièce. Tous sauf Johnny. Laeticia ne leur a demandé qu'une chose : ne pas dire à leur père que la guerre était finie. "Je ne voulais pas qu'il le sache. Il était d'ailleurs dans un esprit combatif, il me demandait de le faire sortir de l’hôpital."



C'est ce que Johnny fera quelques jours plus tard. Son bureau est transformé en chambre d’hôpital. "Le jour où il est parti, il avait demandé à Jean-François Piège de lui cuisiner une langouste pour le dîner. Il avait encore des envies."

J'ai mis trois heures à me relever Laeticia Hallyday dans "Le Point" Partager la citation





"Puis Hélène Darroze est venue me rendre visite. Il a toujours été jaloux de mon amitié avec Hélène. Tu l'aimes plus que moi lui disait-il. C'était son côté possessif. Je suis sortie pour embrasser Hélène. J'ai juste quitté la chambre cinq minutes. C'est là que mon homme est parti. Je me suis effondrée. J'ai mis trois heures à me relever. Le médecin a prévenu David, qui a proposé de le dire à Laura. Finalement, ils ne sont venus que le lendemain, en milieu d'après-midi".



"Mon homme est parti". À aucun moment au cours de cet entretien Laeticia Hallyday ne prononce le prénom de Johnny. Elle dit "mon homme", "mon mari", comme elle l'a, dit-elle, toujours fait. "Je ne pouvais pas l'appeler par son prénom, même en colère. En l'épousant, j'ai épousé la France, la Tour Eiffel." "Johnny c'était à tout le monde."