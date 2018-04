publié le 13/04/2018 à 19:37

C'est une demi-victoire pour David et Laura concernant le gel des avoirs. Seuls les biens français du chanteur, à savoir la maison de Marnes-la-Coquette et la villa de Saint Barthélemy, sont mis sous séquestre. Le tribunal estime en effet réel le risque de voir transférer ces biens dans le trust qui gère la fortune de Johnny. Laeticia ne pourra donc pas vendre ces deux biens immobiliers.



En revanche, les deux demeures du chanteur à Los Angeles et Santa Monica, dont Laura et David, demandaient également le gel, échappent à cette décision. Le tribunal estime en effet "que ces mesures conservatoires ne doivent pas avoir de conséquences excessives et disproportionnées pour Laeticia Smet et ses enfants mineurs". Pas question donc de la priver de la résidence où elle vit avec ses filles.

Rejet du droit de regard sur l'album posthume

En revanche, c'est un rejet pour le droit de regard sur l'album posthume. Le tribunal explique qu'il n'y a pas lieu pour les enfants de se faire communiquer les 10 titres de l'album ou même de les écouter tout simplement parce que le contrat signé entre Johnny Hallyday et Warner est "sans ambiguïté". Le chanteur ayant régulièrement validé les chansons, l'album pourra être commercialisé.

Mais attention, les droits artistiques de Johnny sont gelés. Mesure qui était d'ailleurs déjà effective depuis le début de cette guerre autour de l'héritage.



Désormais, il reste à un autre tribunal de trancher la question centrale, celle de l'héritage. Quel droit, français ou californien doit s'appliquer ? La réponse à cette question est nécessaire pour être fixé sur la succession. Des années de procédure donc, sauf si un arrangement est trouvé, ce qui n'est pas, pour l'instant, à l'ordre du jour...