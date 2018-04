publié le 12/04/2018 à 00:32

Laeticia Hallyday s'exprime pour la première fois depuis le décès de Johnny Hallyday. Elle a accordé un long entretien au magazine Le Point a paraître jeudi 12 avril. Elle donne sa version des faits après la tempête médiatique autour de l'héritage de son mari.



"Je vis un moment dur, très dur. Le monde continue de tourner alors que le mien s'est arrêté." confie-t-elle avant d'ajouter : "C'est difficile de réapprendre à vivre sans Johnny". Dès les premières lignes de l'interview, Laetitia Hallyday livre la tristesse de son quotidien. "On me roue de coup, on me vole mon deuil, je voudrais surtout pouvoir faire mon travail de deuil tranquillement. Ce sont des montagnes de courage à franchir tous les jours. j'ai besoin de paix pour y parvenir pour me reconstruire une vie sans lui".

Au-delà de sa tristesse, Laeticia Hallyday raconte aussi les dernières heures de Johnny. "Il s'est battu jusqu'au bout comme un lion. il ne voulait pas mourir" dit-elle. Puis elle raconte le cancer, la chimio et les multiples opérations à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Depuis Septembre, Laetitia, Jade et Joy dormaient dans la même chambre sur des matelas à Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine). Et un jour de novembre Johnny Hallyday, souffrant, respire mal. Laetitia l’emmène à la clinique Bizet où les médecins la prennent à part et lui livre la sentence : "La guerre est finie, tu dois accepter qu'il va partir".

C'est lui qui a décidé d'écarter David et Laura" Laeticia Hallyday





Laeticia Hallyday dit sa vérité sur tous les différends qu'elle a avec les premiers enfants de Johnny, David et Laura, ainsi que Sylvie Vartan et Nathalie Baye. Les mots sont choisis ils frappent assez fort. D'abord sur le testament de Johnny Hallyday contesté en justice, Laeticia en parle dès les premières lignes de l'interview. "Mon mari ce n'était pas quelqu'un que l'on manipule, à qui on peut dicter des choses". Et elle enfonce le clou : "C'est Johnny qui a fait seul ce testament. C'est lui qui a décidé d'écarter David et Laura, il estimait qu'il les avait suffisamment protégé et mis à l'abri".



"David a construit sa vie", dit-elle, "il a plus de 50 ans, il a fait un beau mariage et c'est un artiste reconnu. Laura, elle, a été aidée quand elle en avait besoin. Pour Johnny ils étaient sortis d'affaire. Il voulait que Jade et Joy et moi soyons protégées." Johnny Hallyday aurait du le dire de son avis, "il y a tellement de non-dits dans cette famille".



Autre mise au point : sur la cérémonie d’hommage à Johnny, là encore David et Laura sont pointés du doigt. Elle n'a pas cherché à les reléguer au second plan, "je leur ai proposé d'assister à tout, mais ils n'ont pas souhaité fermer le cercueil de leur père avec moi, ils n'ont pas voulu descendre les Champs-Elysées. Ils ont pris de avocats pour leur souhaits de célébration, j'ai trouvé ça étrange". Sur l’enterrement de Johnny à Saint-Barth, Laetitia assume. Cette île représentait pour lui l’apaisement, un lieu hors du temps.

Des révélations sur le rôle de Laetitia dans la famille Hallyday

Laetitia Hallyday donne sa version et des détails sur son rôle de médiateur dans cette famille hors du commun. "Quand j'ai rencontrée mon mari, c'était une famille explosée. David et Laura se connaissaient si peu. Nathalie Baye et Sylvie Vartan n'avaient aucun lien. J'ai tenté de provoquer des rencontres des déjeuners, des vacances, des anniversaire..." Elle raconte le Noël avec tout le monde dans le chalet suisse de Gstaad, les visites à Laura, hospitalisée à l’hôpital à Saint-Anne, le fait que ce soit elle qui soit allé la chercher au commissariat...



Laetitia Hallyday raconte pour la première fois comment elle a secouru son mari à Los Angeles, il y a quelques années, après l'opération de la hanche du docteur Delajoux. Johnny fait une septicémie. "Je n'ai pas voulu attendre l'ambulance. Je n'aurais pas crus que j'étais capable de soulever mon mari et de le mener en voiture à l’hôpital. J'ai grillé tous les feux. il fallait le sauver."

Une réconciliation possible ?

Aussi curieux que cela puisse paraître tant le ton de l'interview est parfois sec, il y a aussi beaucoup de signes d'ouverture à l'égard de ceux qu'elle appelle ces beaux enfants. "J'ai beaucoup d'empathie pour la souffrance de David et Laura. Ils ont souffert du manque de leur père. Leur enfance a été compliquée."



Plus loin, lorsqu’il lui est demandé comment elle réagirait si David et Laura l'appelaient, elle répond : "Je les attends à bras ouverts. On est une famille. Je serai un jour prête à pardonner".