et La rédaction numérique de RTL

publié le 17/10/2017 à 05:28

L'affaire Harvey Weinstein, du nom du producteur américain empêtré dans un vaste scandale sexuel, a déclenché une grande vague de témoignages de femmes dans le monde. En France, les victimes ont raconté sur le réseau social Twitter le harcèlement et les agressions sexuelles vécus au quotidien via le hashtag #balancetonporc.



Une levée de l'omerta qu'a saluée Brigitte Macron au micro de RTL. "La libération de la parole, c'est ce qui peut arriver de mieux. [Ces femmes] sont très courageuses de le faire. C'est formidable. Je pousse vraiment à rompre le silence. Ça suffit, je pense que tout cela doit s'arrêter très vite", a déclaré la première dame lundi 16 octobre dans la soirée à la sortie d'un théâtre parisien. Selon elle, "quelque chose est en train de se passer".

Un peu plus tôt dans la journée, alors qu'elle visitait un établissement scolaire parisien, l'épouse d'Emmanuel Macron a estimé que l'affaire Weinstein serait peut-être "un mal pour un bien". Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'Égalité femmes-hommes, a annoncé pour sa part qu'elle comptait présenter l'an prochain un projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles, afin d'en assurer "une juste sanction judiciaire et sociétale".