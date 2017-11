publié le 07/11/2017 à 15:24

Les langues se délient et l'omerta qui entourent les harcèlements sexuels se lève petit à petit. Après Emma de Caunes, Léa Seydoux ou encore Asia Argento qui ont dénoncé les agissements de Harvey Weinstein notamment, c'est Anne-Sophie Lapix qui brise le silence.



La présentatrice du JT de 20 Heures de France 2 a confié à Télé 2 Semaines des épisodes de pression et de propositions indécentes venant d'hommes hauts placés. "Il est arrivé qu'un patron me fasse des propositions assez claires, en profitant de sa position", dénonce Anne-Sophie Lapix.

Une voix de plus qui déchire l'opacité de situations vraisemblablement courantes. Et la journaliste se félicite de voir autant de témoignages venant mettre ce problème sur le tapis et provoquer le débat. "C'est formidable qu'on en parle. Tout à coup, les personnes responsables de ce genre d'agressions se sentent menacées ou au moins mal à l'aise", insiste-t-elle.