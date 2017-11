publié le 03/11/2017 à 12:10

Depuis les révélations de l'affaire Weinstein, la parole s'est libérée. De nombreuses femmes, personnalités publiques ou anonymes, ont dénoncé des actes de harcèlement ou de violences sexuelles. La popularité du hashtag #BalanceTonPorc en a été, en France, le symbole.



Pour Sandrine Rousseau, présidente de l'association Parler, ce grand débat de société est salutaire. "Il y a eu une forme de prise de conscience, avec tout ce que ça génère comme violence. (...) Les hommes ont pris conscience de ce que les femmes pouvaient vivre. Je pense que ça a été salutaire", souligne l'ancienne porte-parole d'EELV qui vient de créer une adresse mail pour rassembler les victimes de violences sexuelles.

"Il faut quand même dire qu'il y a eu plein de retombées positives", abonde Anne Rosencher, directrice déléguée de la rédaction de L'Express. Elle salue le fait que cela ait "donné du courage" aux victimes de porter plainte et se réjouit du fait que "l'on réfléchisse collectivement à ces questions-là", que "des discussions" et des "mises au point" aient eu lieu. "Je trouve ça sain", dit la journaliste.

Des attentes supplémentaires

Les deux femmes ont toutefois quelques nuances à apporter. "Je ne dirais pas que ça va trop loin mais que tout a été mélangé", estime Anne Rosencher qui trouve nécessaire le besoin de "réfléchir à une problématisation" de tous les sujets en question : "On a ouvert, sous le coup de l'émotion, plein de dossiers qui méritaient chacun d'être ouverts, mais on les a mélangés. (...) Si vous considérez que le viol est la même chose que la drague au boulot, forcément vous allez amoindrir la question du viol ou de l'agression sexuelle, et vous allez un peu noyer le poisson".



Sandrine Rousseau estime de son côté que "la question est de ne pas rester dans cette espèce de parole qui reste un peu en l'air et sur les réseaux". Elle espère qu'il y aura des suites concrètes, afin de "transformer" tout cela en "un changement dans la société pour que les femmes n'aient plus à avoir peur et à subir ça".