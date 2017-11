publié le 02/11/2017 à 13:45

C'est un scandale qui touche toute la classe politique britannique. Les révélations sur des faits de harcèlement sexuel qui se succèdent depuis une semaine ont conduit à une première démission. Le ministre de la Défense britannique, Michael Fallon, a démissionné de ses fonctions le mercredi 1er novembre, reconnaissant, dans une lettre adressée à la cheffe du gouvernement, Theresa May, avoir déjà eu un comportement déplacé par le passé.



"Un certain nombre d’accusations ont été portées ces derniers jours contre des élus, dont je fais partie. Beaucoup de ces accusations sont fausses, mais je réalise que, par le passé, je n’ai pas été à la hauteur des forces armées que j’ai l’honneur de représenter", a-t-il expliqué dans une lettre de démission et au cours d’une déclaration télévisée. Il précise aussi qu’il continuera à siéger au Parlement.

Michael Fallon's resignation letter pic.twitter.com/iJJ61QRFXh — Archie Bland (@archiebland) 1 novembre 2017

La Première ministre, Theresa May, a salué cette décision. "J’apprécie la manière particulièrement sérieuse avec laquelle vous avez considéré votre position et l’exemple particulier que vous souhaitez donner aux militaires et aux femmes", a-t-elle commenté. Le gouvernement britannique a annoncé ce jeudi la nomination de Gavin Williamson, 41 ans, comme ministre de la Défense en remplacement de Michael Fallon. Élu député pour la première fois en 2010, Williamson était, jusqu'à sa nomination, chargé de faire respecter la discipline parlementaire au sein du Parti conservateur lors des votes au parlement de Westminster.



Concernant, les raisons exactes qui ont conduit à ce départ, c'est un incident lors d'un dîner en marge d'une conférence du Parti conservateur avec une journaliste remontant à 2002 qui serait en cause. Comme le rapporte Le Monde, à l'occasion d’une conférence des tories, Michael Fallon aurait posé sous la table la main à plusieurs reprises sur le genou d’une journaliste politique, Julia Hartley-Brewer, qui lui avait répliqué : "Si vous n’arrêtez pas, je vous mets mon poing dans la figure."

Mais ce comportement inapproprié pourrait être le premier scandale de nombreuses nouvelles révélations à venir. Selon la BBC, Theresa May aurait été informée d’autres inquiétudes concernant son ministre. "Je suppose qu’il y a d’autres accusations. Je ne dois pas être le seul genou qui ait été touché", a déclaré Julia Hartley-Brewer, la journaliste victime du geste déplacé du ministre.

Des dénonciations qui pleuvent

Cette première démission d'un poids lourd du gouvernement de Theresa May n'est en outre que le premier cas d'un scandale de grande ampleur touchant aux pratiques de harcèlement sexuel à Westminster et dans l'ensemble du monde politique britannique. Les révélations de l’affaire Harvey Weinstein aux États-Unis ont libéré la parole, et, désormais, les dénonciations pleuvent.



L’accusation la plus sérieuse concerne un viol au sein du Parti travailliste. Bex Bailey, une militante, affirme avoir été "sévèrement agressée sexuellement" par un cadre du parti en 2011, lors d’une fête du Labour, alors qu’elle avait 19 ans. Jeremy Corbyn, le leader du Labour, a aussitôt diligenté une enquête interne pour savoir si l’affaire avait été étouffée, et référé la question du viol à la police, qui enquête. Les médias britanniques ont par ailleurs rapporté l'existence d'une liste contenant les noms de 40 parlementaires, dont six ministres et six secrétaires d'État, accusés d'abus. Une liste établie par d'anciennes collaboratrices.

Dénonciation d'une culture misogyne

Les faits ne sont pas avérés, et mélangent des liaisons entre adultes consentants, des "penchants sexuels étranges", le recours à des prostitués hommes, l’utilisation d’un site Internet d’adultère, et des "comportements inappropriés" avec les assistantes parlementaires. Un ministre d'État n'a pas nié avoir demandé à son assistante d'aller acheter des sex toys pour lui par exemple. Derrière ces nombreux cas d'abus, il y a donc la volonté de dénoncer une culture misogyne de longue date à Westminster.