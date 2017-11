Harcèlement sexuel : Emmanuel Macron devrait s’exprimer prochainement

publié le 07/11/2017 à 10:05

Oui, Emmanuel Macron devrait bien prendre la parole pour évoquer la question du harcèlement et des violences sexuelles. Il y a des signes annonciateurs. La nomination de l’écrivaine féministe Leïla Slimani (prix Goncourt en 2016) au poste de représentante de la francophonie en est un. Le 25 novembre, journée contre les violences faites aux femmes en est un autre. "Oui, il y aura une prise de parole", confirme-t-on dans l’entourage du président quand Europe 1 interroge l’un de ses proches sur son silence depuis le début des scandales de harcèlement sexuel.



Le risque politique existe pour le Président. Ce silence d’Emmanuel Macron risque d’être, paradoxalement, entendu comme de l’indifférence, ce que craint l’Élysée. Dans l’entourage du président, on met volontiers en avant le fait que le projet de loi porté par Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, visant à lutter contre le harcèlement de rue était antérieur à la déflagration de l’affaire Weinstein.

Reste à trouver un moment propice pour le chef de l’État. Mais si le principe d’une déclaration est acté, le calendrier reste, lui, encore à définir.