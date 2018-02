publié le 20/02/2018 à 19:56

Antoine Vey est l'avocat pénaliste qui défend Jérôme Cahuzac dans son procès en appel pour fraude fiscale et blanchiment. À 33 ans, il est l'associé de maître Éric Dupond-Moretti, avec qui il a notamment défendu Abdelkader Merah aux mois d'octobre et novembre.



C'est un de ses amis, avocat en Suisse, qui l'a mis en relation avec Éric Dupond-Moretti, la semaine du décès de son père. "Il m'a passé Éric Dupond-Moretti et il m'a tout de suite proposé de déjeuner avec lui quand les choses seraient rentrées dans l'ordre, et de travailler pour lui", explique Antoine Vey au micro de RTL.

Selon l'avocat, son duo avec Éric Dupond-Moretti "fonctionne très bien parce qu'on s'entend très bien, mais je pense aussi que l'on est très complémentaire". "J'ai toujours respecté Éric Dupond-Moretti parce que c'est un avocat exceptionnel de par ses résultats (…) j'ai vu quelles étaient ses qualités et ça m'a plu de travailler avec lui dès le début", ajoute-t-il.