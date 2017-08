Bernard Cazeneuve en pleine écriture d'un livre sur le quinquennat Hollande

publié le 07/08/2017 à 16:45

"Vous savez, les vieux combattants comme moi n'intéressent plus personne !". Bernard Cazeneuve, vieux combattant du hollandisme, a décidé de renouer avec le barreau de Paris. Dans Le Figaro de ce lundi 7 août, l'ancien premier ministre revient sur sa nouvelle vie d'avocat. "C'est ça la modernité : assurer des mandats publics et savoir reprendre des activités professionnelles", assure-t-il.



C'est avec un humour acerbe et aiguisé qui lui est si particulier qu'il raconte : "J'aime le droit et assez peu le tordu, donc c'est pour ça que j'ai décidé de m'éloigner un peu du monde politique". Mais celui qui a été la pièce maîtresse du gouvernement de François Hollande ne s'arrête pas là et compte aussi donner des cours à SciencesPo Paris, "à partir du second semestre", précise le journal.

Mais pour l'instant, ce qui occupe le plus Bernard Cazeneuve, c'est la rédaction d'un livre et plus précisément du premier tome de ses écrits sur le quinquennat écoulé. Il y consacrerait "quatre à cinq heures par jour". Le thème de ce livre n'est pas un hasard. En effet, Bernard Cazeneuve raconte avoir été marqué par son exercice du pouvoir. "Ce que j''ai vécu, je l'aurai avec moi jusqu'au dernier souffle (...) Quand j'attends François Hollande juste après Charlie Hebdo, quand je félicite les forces de l'ordre le soir de l'Hyper Cacher, quand j'apprends l'attentat de Nice... Ce sont des moments qui m'ont bouleversé. le chagrin immense, l'interrogation, la tectonique des plaques en nous".



Plus généralement, Bernard Cazeneuve continue de suivre avec attention l'actualité politique, tout en profitant de son nouveau statut qui lui permet d'avoir du recul. "Je suis à distance, et plus vous êtes éloigné, plus les gens vous trouvent des qualités ! C'est comme avec les morts, mais moi je suis vivant !, explique -t-il. Je regarde tout, j'écris, je réfléchis. Mais j'ai la volonté de m'astreindre à une ascèse par le silence. Pour s'exprimer, il faut avoir quelque chose à dire, et que ce soit utile. La vie politique meurt d'égotisme".