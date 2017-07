publié le 01/07/2017 à 18:43

Le deuxième épisode de la saison 2017 de Fort Boyard débute ce samedi 13 août. Olivier Minne, fidèle au Fort de Charente-Maritime depuis 2003, accueille une fine équipe emmenée par le grand chef cuisinier Philippe Etchebest. Il pourra compter sur l'ancienne vedette de télé-réalité Loana et la youtubeuse EnjoyPhoenix pour récolter le maximum de boyards au profit de l'association Pompiers solidaires, dont l'objectif est de préparer les populations aux risques et aux crises,



Pour résoudre les énigmes alambiquées du Père Fouras et de l'impitoyable Willy Rovelli, Loana, EnjoyPhoenix et Philippe Etchebest pourront également compter sur le chanteur canadien Olivier Dion qui vient d'achever sa tournée avec la comédie musicale Les Trois Mousquetaires et s'est notamment distingué dans l'émission Danse avec les Stars.

Sur le Fort, Olivier Dion retrouvera le danseur Laurent Maistret, vainqueur de la saison 7 de DALS. Enfin Alma, la chanteuse qui a représenté la France lors du concours de l'Eurovision le 13 mai dernier, fera elle aussi partie d'une équipe prometteuse pour décrocher un maximum de boyards.