publié le 30/06/2017 à 18:13

Clap de fin pour Georges Pernoud. Le présentateur phare de Thalassa a choisi la ville bretonne de Saint-Malo comme cadre de sa dernière émission, le numéro 1704. Remplacé par Fanny Agostini, venue de BFMTV, dès la rentrée prochaine, l'animateur a tenu à revenir dans une ville qui est chère à l'émission, comme il le confie au journal Le Pays Malouin : "C'était une évidence parce que Saint-Malo est une ville d'aventuriers, tournée vers la mer".



En 42 saisons à la barre de Thalassa, Georges Pernoud a tourné 60 sujets sur la ville bretonne et réalisé 15 sujets depuis la cité corsaire. Un attachement qui lui a été rendu puisqu'il s'est vu offrir la médaille de la ville, comme l'explique Le Télégramme. À la réalisation de l'émission depuis 1975, Georges Pernoud voit ce départ avec beaucoup de recul.

Après 42 ans et 1704 émissions, George Pernoud présente ce soir son dernier @ThalassaWeb. pic.twitter.com/F0KhE0xzdA — France 3 (@France3tv) 30 juin 2017

"On m’a aidé à passer ce cap. Le monde change et moi aussi, c’est bien que Thalassa continue, même si je pars en retraite, confiait le journaliste au micro d'Isabelle Morini-Bosc. Je sais pas ce que je vais faire après, je vais aller me reposer en Dordogne et après je me remettrai au travail".