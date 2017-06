publié le 14/06/2017 à 17:11

Grey's Anatomy devrait être fournie avec des mouchoirs. La saison 13 de la série médicale a une nouvelle fois ému ses plus fidèles spectateurs. Diffusée sur TF1 depuis le 5 avril, elle tire sa révérence ce mercredi 14 juin avec les épisodes 19 et 20, bien que ce ne soient pas les derniers de la saison. La chaîne a pour habitude de diffuser les derniers épisodes d'une saison avant les premiers de la nouvelle et les fans devront donc patienter jusqu'en 2018.



Si la série s'est essoufflée ces dernières années, elle est parvenue à capter l'attention des spectateurs grâce à de forts moments d'émotion, distillés tout au long des épisodes. Souvent tristes, parfois intenses et toujours inattendus, ces séquences ont ému, énervé ou soulagé de nombreux fans. Voici les quatre meilleurs moments des épisodes de la saison 13 de Grey's Anatomy diffusés sur TF1.

1. Le baiser d'April et Jackson

Jackson et April forment un des couples phares de Grey's Anatomy. C'est donc tout naturel que leur relation se soit retrouvée au coeur de l'épisode 16 de la saison 13, intitulé Cordes Sensibles. Difficilement supportable depuis plusieurs épisodes, Jackson est épaulé par April lors d'une excursion dans le Montana, loin de Seattle. Une opération à hauts risques et une tension palpable entre les deux conduisent à un moment attendu des fans, un baiser.

> Grey's Anatomy 13x16 Jackson and April kiss (Japril the Sequel)

Un baiser long et passionné qui peut laisser songeur quant à la suite de leur relation. Vont-ils oublier leurs rancœurs et se remettre ensemble ? Les deux médecins ont un enfant ensemble et vivent sous le même toit, une situation qui pourrait faciliter leur rapprochement. Mais leur passé tumultueux pourrait aussi les pousser à ne pas mettre leur amitié en péril.

2. Meredith se remémore Derek

Derek Shepherd, interprété par Patrick Dempsey, était un des personnages les plus populaires de la série. Marié avec son interne Meredith depuis la saison 5, il meurt dans un accident de voiture lors de la onzième saison. Un décès qui a bouleversé les fans et modifié en profondeur l'intrigue de la série.



La saison 13 a été celle du questionnement pour Meredith, qui ne savait pas si elle était prête à refaire sa vie ou non. La mort de son mari étant toujours très présente en elle, la série profite d'un flashback lors de l'épisode huit pour montrer comment elle a annoncé la nouvelle à leurs trois enfants. Une séquence très touchante, qui a rappelé un souvenir bien triste aux téléspectateurs.

> Grey's Anatomy 13x08 "The Room Where it Happens" End Scene with Derek

3. Amelia s'ouvre aux autres

Amelia est la petite sœur de Derek Shepherd et neurochirurgienne. Elle a des relations difficiles avec son mari Owen Hunt durant la treizième saison. Si leur relation n'a jamais été stable, Amelia décide cette fois-ci de s'éloigner de lui et de Seattle pour pouvoir réfléchir sur son envie d'avoir un enfant avec lui. Un comportement qui a agacé de nombreux fans de la série mais qui a été expliqué plus tard dans l'intrigue.



Si Amelia a si peur d'avoir un enfant, c'est parce qu'elle a déjà eu un bébé qui est né avec une anencéphalie, c'est-à-dire une absence de cerveau. Son enfant a vécu 43 minutes avant de mourir et elle ne souhaite pas revivre une telle expérience. La séquence pendant laquelle elle raconte son histoire à Alex est extrêmement touchante car c'est la première fois qu'Amelia se livre à ce point.

Amelia et Owen ont encore eu des relations conflictuelles dans la saison 13 de "Grey's Anatomy" Crédit : ABC/Richard Cartwright

4. La décès de la mère de Maggie

La mère de Maggie, Diana Pierce, est un personnage secondaire de la série mais qui est apprécié de nombreux fans. La saison 13 est celle de sa dernière apparition puisqu'elle meurt à la fin de l'épisode 18. Atteinte d'un cancer, qu'elle a caché à sa fille, elle est soignée par plusieurs médecins de l'hôpital Grey Sloan.

LaTanya Richardson Jackson interprétait la mère de Maggie Crédit : ABC/ Rihcard Cartwright

Se sachant condamnée, elle profite de ses derniers instants avec sa fille pour lui donner quelques conseils. C'est apaisée qu'elle rend son dernier souffle, accompagnée de sa fille adoptive qui n'a pas lâché sa main. Un nouveau décès dans Grey's Anatomy qui a touché les téléspectateurs car Maggie était un personnage attachant et toujours souriant.