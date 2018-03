publié le 30/04/2016 à 16:15

Exceptionnellement, il n'y aura pas d'invités politiques samedi 30 avril dans l'émission de Laurent Ruquier, On n'est pas couché. Cette semaine, l'animateur du talk show, accompagné de la journaliste Léa Salamé et de l'écrivain Yann Moix, recevront Michel Polnareff. La star de 71 ans est en tournée dans toute la France et en Europe (30 dates) à compter de ce samedi 30 avril à Épernay, dans la Marne. Neuf ans après sa dernière tournée, Michel Polnareff a promis au micro de RTL qu'il offrirait "deux ou trois nouvelles chansons (dont Soumis, l'histoire de "mon aventure avec une geisha sadomaso, ndlr)" à ses fans.



La dernière tournée du chanteur remonte à 2007. Il avait réuni plus de 2 millions de spectateurs lors de ce premier retour sur scène. Des questions autour de son retour le 24 mars et la publication de son autobiographie intitulée Spèrme seront sans doute aussi au cœur de l'interview.

Depuis le début de la saison, ils sont les héros de la mini-série Bloqués, qui a succédé à Bref sur Canal +. Orelsan et Gringe répondront aux questions du trio d'intervieweurs. Les deux acteurs présenteront également le DVD du film Comment c'est loin actuellement en salles.



> Bloqués #1 - Si j'étais riche

Côté sportif, Martin Fourcade, premier biathlète à avoir remporté cinq fois de suite la Coupe du Monde, s'installera sur le fauteuil bleu de l'émission du samedi soir de France 2, une semaine après Amélie Mauresmo. Enfin, Estelle Lefébure évoquera son livre bien-être Orahe, ma méthode anti-âge, publié aux éditions Flammarion, et Robin Rivaton, conseiller au cabinet de la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse, sera interrogé sur son ouvrage Aux actes dirigeants, publié aux éditions Fayard.