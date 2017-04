publié le 09/04/2017 à 04:47

Le moment en a surpris plus d'un. Samedi 8 avril sur le plateau d'On n'est pas couché, Yann Moix a décidé de revenir sur les polémiques qui ont, à deux reprises, concerné le traitement de l'émission envers les "petits candidats" et plus particulièrement celui réservé à Philippe Poutou, le candidat du NPA à la présidentielle. Le 3 mars dernier, le fou rire des chroniqueurs alors qu'il évoquait les licenciements avait provoqué l'indignation des internautes. Quelques jours après, le candidat NPA avait mis en cause le mépris des chroniqueurs. De retour dans l'émission le 1er avril, Philippe Poutou avait eu un échange assez tendu avec Laurent Ruquier.



Alors qu'on pensait que les relations entre les deux camps étaient plus que compliquées, Yann Moix a décidé de faire son mea culpa, assurant le faire de sa propre initiative. Il a notamment salué le passage de Philippe Poutou dans Le Grand Débat, le 4 avril dernier. "Dieu sait s'il nous en a fait voir sur ce plateau, mais je l'ai trouvé excellent ", a lancé le chroniqueur (à partir de 5' dans la vidéo en fin d'article).

"J'ai réfléchi sur moi-même. C'est vrai que parfois, j'ai eu une forme de condescendance en recevant les 'petits candidats'. Et je me dis : est-ce qu'ils valent moins qu'un Thierry Solère (...) qui sous prétexte qu'il a une cravate et qu'il s'exprime très bien, nous enfume encore plus qu'eux peut-être", a estimé Yann Moix.

"Ce soir, j'ai décidé de faire amende honorable (...) Peut-être que je vais arrêter d'être un peu hautain vis-à-vis d'eux. Ils font parfois du bien à la démocratie", a-t-il conclu.