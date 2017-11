publié le 29/11/2017 à 15:58

Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions, a tranché concernant le brûlant dossier des magazines de France 2. Les arbitrages finaux ont donc été rendus mardi 28 novembre. Selon les informations de RTL, confirmant celles de l'AFP, l'addition sera bien moins salée que celle crainte par les journalistes d'Envoyé Spécial et Complément d'Enquête depuis plusieurs jours.



Première décision : la programmation actuelle sera maintenue. Autrement dit, point de réduction du nombre de numéros des deux magazines ni de passage en prime time de Complément d'Enquête. La programmation des "Jeudis de l'info" restera ainsi inchangée en 2018 avec trois numéros d'Envoyé spécial et de Complément d'Enquête par mois, puis un jeudi par mois dévolu à L'Émission politique de Léa Salamé.

Deuxième décision, les suppressions de postes en 2018 au sein de la direction de l'information sont largement revues à la baisse. Alors que le chiffre de 66 équivalents temps plein (ETP) avait été avancé, le service de Yannick Letranchant (directeur de l'information) devra finalement se séparer de 30 ETP sur les près de 1.340 qu'il compte actuellement.

Delphine Ernotte espère éviter la motion de défiance

Les magazines d'info du jeudi perdront pour leur part 3 ETP, alors que le chiffre de 10 avait été avancé dans un premier temps, comme Le Monde s'en faisait l'écho mardi matin. De telles mesures parviendront-elles à calmer les revendications des journalistes de France 2 ? Depuis plusieurs jours, ces derniers se sont livrés à un intense travail de lobbying sur les réseaux sociaux et dans les médias, doublé de l'organisation d'une assemblée générale le 23 novembre dernier.



Lors de cette dernière, ils avaient évoqué la possible mise au vote d'une motion de défiance contre Delphine Ernotte, si cette dernière ne les recevait pas et n'amendait pas les pistes d'économies dévoilées par Yannick Letranchant. Leurs deux revendications ont finalement été entendues, puisque Delphine Ernotte a reçu les représentants des journalistes mardi, à 15 heures, pour leur présenter officiellement ses arbitrages.



Une nouvelle AG a été prévue dans la foulée pour faire un point sur la situation et décider de la mise au vote ou non de la fameuse motion de défiance. Delphine Ernotte espérait sans doute s'en être prémunie par ces arbitrages relativement cléments, alors que France Télévisions a été contraint à l'automne par le gouvernement de réaliser 50 millions d'euros d'économies dès l'année prochaine. Mais il semble qu'elle doive y faire face dans les jours qui viennent.