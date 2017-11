publié le 23/11/2017 à 18:43

"Il n'y a pas d'homosexuels en Tchétchénie, ils sont le démon, ce ne sont pas des êtres-humains". Cette phrase glaçante est signée Ramzan Kadyrov, tout puissant président et maître de la Tchétchénie. Ce pays, qu'il tient d'une main de fer depuis 10 ans est depuis quelques mois au centre d'une polémique concernant la propension qu'auraient les autorités à poursuivre et interner les homosexuels à travers le pays.



Des dizaines, voire des centaines de personnes seraient internées et torturées dans des camps. Envoyé Spécial a enquêté afin de mettre en lumière le calvaire vécu par la communauté LGBT de cette république du Caucase. La traque serait même menée en dehors des frontières.

Les équipes d'Élise Lucet ont pu recueillir le témoignage d'Azamat, venu se réfugier en France mais qui refuse de témoigner à visage découvert, de peur d'être reconnu et retrouvé. Celui-ci raconte les conditions de vie des homosexuels dans son pays, ainsi que son arrestation par la police en pleine rue.

Il vaut mieux être terroriste que gay dans ce pays

Pour s'en sortir, il a eu l'idée de faire croire qu'on l'arrêtait pour des soupçons de terrorisme. "Oui, c'est pire d'être gay que terroriste", affirme-t-il dans le reportage diffusé ce jeudi 23 novembre sur France 2, et intitulé Chasse à l'homme en Tchétchénie.



Par ailleurs, Envoyé Spécial proposera d'aller à la rencontre de ces personnes qui vivent dans 9 mètres carré. Des habitations minuscules dans lesquelles s'entassent parfois des familles entières. Enfin, l'émission proposera un sujet sur l'entraînement mental et son importance, non seulement chez les sportifs mais aussi les militaires.

