France Télévisions : "Envoyé Spécial" menacé par les coupes budgétaires ?

publié le 23/11/2017 à 20:36

Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, doit faire face à des coupes budgétaires et s'attaque à un domaine sacro-saint : l'information. Inquiets, les journalistes étaient réunis en assemblée générale ce jeudi 23 novembre. De son côté, la direction de France Télévisions assure dans un mail interne qu'elle n'a jamais eu l'intention de porter atteinte aux marques Envoyé Spécial ou Complément d'Enquête.



Mais il va falloir faire des économies et il y aurait moins de monde pour travailler sur ces émissions. Ce qui pourrait provoquer une réorganisation des soirées de l'info. c'est une piste de travail. Envoyé Spécial ne serait ainsi diffusé que deux fois par mois, au lieu de trois.

Les autres jeudis seraient partagés entre Complément d'enquête, qui glisserait en première partie de soirée, L'angle éco et L'Émission politique. Côté France 3, le Soir 3 Week-end pourrait disparaître dès janvier. L'économie espérée se monterait à cinq ou six millions d'euros, pour un budget info de 246 millions pour tout France Télévisions.

Une motion de défiance envisagée

Côté journalistes, il y a un sentiment de trahison. Delphine Ernotte avait assuré qu'ils seraient épargnés par les économies demandées. Pour les journalistes, c'est une catastrophe. Ils estiment qu'il ne sera plus possible d'offrir aux téléspectateurs des enquêtes longues et fouillées, qui font souvent l'actualité.



"Il se pourrait qu'on organise un vote d'une motion de défiance, ce qui serait une première d'après moi, contre la présidence de France Télévisions, si elle ne nous reçoit pas dans les prochaines heures, dans les prochains jours", menace Clément Le Goff, président de la Société Des Journalistes de France 2.