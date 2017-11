publié le 26/11/2017 à 11:25

Un hommage pour le moins original. Eddy Mitchell était présent dans On n’est pas couché ce samedi 25 novembre pour faire la promotion de son nouvel album La même tribu (Polydor). Le crooner adepte de westerns, y reprend ses plus grands tubes en duo avec d’autres artistes comme Johnny Hallyday, ou Jacques Dutronc.



S'il a aujourd'hui 75 ans, Eddy Mitchell compte toujours de nombreux fans, et l’un d’eux s’appelle Yann Moix. Ce dernier a d'ailleurs profité du passage du crooner dans l’émission pour le lui faire savoir. "Il faudrait définir ce qu’est le mitchellisme", a-t-il lancé sous le regard intrigué du chanteur. "Le mitchellisme est une maladie assez grave qui consiste à ne jamais sortir des westerns, même quand on est en 2017 en France, de ne jamais sortir des années 1950 et 1960, et de ne jamais sortir de son enfance", a poursuivi Yann Moix. "Le mitchellisme c’est avoir les couilles d’être un cow-boy, même quand on est dans un espace urbain qui n’a rien à voir avec le grand ouest. Le mitchellsime c’est de voir des Peaux-rouges, des Indiens et des cow-boys toute la journée", a ensuite disserté le polémiste de On n’est pas couché.

Eddy Mitchell, un nouveau Marcel Proust ?

Mais Yann Moix ne s’est pas arrêté là et s’est livré à une comparaison assez surprenante. "Le mitchellisme est une maladie qui touche ceux qui refusent de grandir et je dirais même que le mitchellisme est une forme de proustisme", a-t-il avancé. J’ai en face de moi la résurrection de Marcel Proust sous forme de crooner." Une analogie qui a suscité des rires sur le plateau et un certain mutisme de la part d’Eddy Mitchell. "Vous êtes pour moi un type d’une grande intelligence, d’une sophistication musicale absolue et quand j’écoute vos musiques en général, je pleure (…) moi j’habite dans certaines de vos chansons", a ensuite conclu Yann Moix. Une séquence à découvrir à partir de 9'45, dans la vidéo en tête de cet article.