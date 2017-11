L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès bientôt adaptée une mini-série sur M6

publié le 24/11/2017 à 11:20

Plus de six ans après les faits, l'auteur présumé du drame est toujours introuvable. Le 21 avril 2011, la police de Nantes découvre enterrés sous la terrasse d'une maison, les corps de cinq personnes. Il s'agit de l'épouse de Xavier Dupont de Ligonnès, et de leurs quatre enfants. L'homme, lui, a disparu. Et le mystère demeure encore aujourd'hui quant à savoir s'il est vivant ou mort.



Une affaire énigmatique qui va être adaptée en série par M6, révèle Télé-Loisir. Le réalisateur Pierre Aknine est, en effet, chargé de l'écriture avec sa compagne Anne Badel. Il est déjà derrière Souviens-toi, une autre fiction de la chaîne qui doit être diffusée prochainement. M6 a commandé une mini-série qui comprend 4 épisodes de 52 minutes, mais pour l'instant aucune date de diffusion n'a été annoncée. Aucun nom d'acteur n'est encore associé non plus pour incarner Xavier Dupont de Ligonnès.

Guillaume de Tonquédec intéressé pour le rôle

Mais Guillaume de Tonquédec serait intéressé pour le rôle affirme Télé-Loisir. "Ce qui m’intéresse c’est qu’il a un prénom, un visage, et un corps cet homme-là. Et il est peut-être toujours existant. C’est un mystère. Il est un être humain comme nous. Pourquoi on peut dévisser d’une telle façon ? Il y a en nous peut-être un Dupont de Ligonnès qui sommeille. On peut peut-être tous le devenir. C’est un personnage d’une atrocité fascinante. Le secret d’un personnage comme celui-là est une matière extraordinaire pour un acteur", déclarait-il en novembre sur Europe 1.