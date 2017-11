"Nouvelle Star" : revivez les épreuves du théâtre

publié le 29/11/2017 à 20:45

La tension était à son comble pour les candidates et candidats de Nouvelle Star ce mercredi 29 novembre. Parmi les 94 rescapés des auditions, seulement 40 concurrents ont "survécu" à l’épreuve des lignes. Mais l’accalmie ne fut que de courte durée, puisque est arrivée l’heure de la terrible épreuve du "titre imposé". Chaque participant a tenté de convaincre le jury avec un morceau généralement choisi aux antipodes de son univers, afin de jauger sa polyvalence et sa capacité d’adaptation.



L’écrémage fut drastique : de 40 candidats, on est passé à onze. Nombre par la suite gonflé par les 4 "Star Pass" pour le défi des "trios". Les quinze artistes restants, divisés en cinq groupes de trois, ont interprété un nouveau titre. Chaque trio passe donc sur le même morceau. Se démarquer n’est alors que plus complexe.

À l’issue de ce challenge, neuf heureux élus ont remporté leur ticket vers les live en public, tandis que les six autres devaient passer par la case "Ballottage". Dans la foulée immédiate, chacun et chacune a chanté a cappella une chanson de son choix, devant les rivaux déjà qualifiés. Seuls trois d’entre eux ont gagné le droit à une seconde chance.



Au final, douze élus ont ainsi glané leur place pour les live en public, sur un plateau flambant neuf situé dans La Cité du cinéma (un immense terrain de jeu pour les chanceux candidats, comme vous l'a dévoilé RTL en exclusivité).

Revivez les épreuves du théâtre de "Nouvelle Star"

23h40 - Kamisa, Victor et Ofé accèdent aux primes à La Cité du cinéma, qui commencent dès le 6 décembre prochain.



23h36 - Parmi ces prestations, Ofé défend sa place sur Nightcall de Kavinsky façon London Grammar. Victor mise sur un classique : Superstition de Stevie Wonder.



23h33 - Les six derniers candidats qui n'ont pas encore leur ticket pour les live défendent leur place tout de go avec un titre a capella.



23h30 - On connaît les premiers candidats qui accèdent à l'étape suivante : Beni, Ashley, Yadam, Mathieu, Lilou, Azza, Xavier, Slon et Carla.



23h25 - Clara, Beni et Eto clôt l'épreuve des trios avec leur version de All around the world de Lisa Stansfield. Beni se distingue, le jury le compare même à The Weeknd.



23h20 - Madeleine, Victor et Ofé chantent Adolescente Pirate de Lea Paci. Le trio ne connaissait pas du tout le morceau : résultat, ils oublient régulièrement les paroles.



23h13 - Après bien des déboires aux répétitions, Kamisa, Lilou et Mathieu reprennent Ain't Nobody de Chaka Khan. Mathieu semble être "une évidence, une aisance" pour le jury.



23h05 - Xavier, Noor et Azza donnent de la voix sur J'irai où tu iras.

L'esprit de Céline Dion est parmi nous ! RT si vous aimez ce deuxième trio ! #NouvelleStar #Trio pic.twitter.com/A4uOdOsPP8 — Nouvelle Star (@NouvelleStar) 29 novembre 2017

22h47 - Slon, Yadam et Ashley, à la fois solidaires et stressés, reprennent Lost on you de LP. Coeur de Pirate écarquille les yeux. Et nous aussi.



22h43 - Les quatre "Star Pass" rentrent dans la compétition. Sauf qu'il reste encore l'épreuve des trios...



22h40 - Beni est le premier candidat sauvé. Il est suivi, entre autres, par Yadam, Eto, Kamisa, Slon, Xavier, Ofé, Carla et Victor.



22h34 - Carla est la dernière à défendre sa place au cours de cette épreuve. Elle éclate en sanglots dès son entrée. Mais chante malgré tout Can't take my eyes off of you.



22h15 - Beni part avec une longueur d'avance puisqu'il connaissait déjà sa chanson imposée, Can't take my eyes off of you, de Frankie Valli. L'adolescent de seize ans n'est pas très convaincu par sa performance. Le jury aime pourtant beaucoup, malgré quelques fausses notes.



22h04 - Eto chante Riche de Claudio Capéo. Il a traduit une partie en tahitien. Habile. Le jury salue l'effort.



22h00 - Eric reprend du Katy Perry. C'est surprenant. Hélas, il oublie une grande partie des paroles. Benjamin Biolay souligne le manque de technique.



21h55 - La fantasque Elodie joue sa place sur Another Day de Jamie Lidell. Ambiance groovy assurée.



21h39 - Blend'Art oublie, comme nombre de ses concurrent(e)s, les paroles de sa chanson imposée. Mais il continue jusqu'au bout.



21h36 - Xavier, le mécanicien de la promotion, défend sa place sur Roule de Soprano. Son ultime hantise ? Oublier les paroles...



21h30 - Rachel et Kamisa reprennent J'envoie valser de Zazie. Un titre difficile, tant couplets et refrains se confondent aisément. Rachel se trompe dès les premiers mots... Cela lui coûtera-t-il sa place ?



21h20 - Roman reprend Paradis Perdus de Christine and the Queens. Sa prestation est jugée juste mais peu touchante par le jury. Mais Coeur de Pirate compte bien se battre pour lui.

Roman a séduit le jury mais est-ce suffisant pour rentrer dans les 11 ? <3 OUI RT NON #NouvelleStar #Roman pic.twitter.com/hsbxMoWaTd — Nouvelle Star (@NouvelleStar) 29 novembre 2017

21h15 - Slon ouvre le bal avec Les démons de minuit. Elle doit recommencer après un faux départ, trop stressée...



21h10 - C'est parti pour l'épreuve des "titres imposés" pour nos quarante derniers candidats.



20h45 - Bonsoir et bienvenue pour ce direct des épreuves du théâtre de Nouvelle Star.