Embarquez pour deux heures de rire avec les Grosses Têtes

publié le 13/02/2017 à 17:58

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui a trois étoiles au "Guide des grosses têtes"… Arielle Dombasle !



Une Grosse Tête qui attend le 30 février pour tout comprendre… Chantal Ladesou !

Une Grosse Tête qui a peut-être des kilos en trop mais qui a surtout du charme en plus… Caroline Diament !



Une Grosse Tête pour qui l'essentiel c'est de gagner… Christophe Dechavanne !



Une Grosse Tête qui ne prétend pas être le meilleur, mais qui est persuadé que les autres sont moins bons… Pierre Bénichou !



Une Grosse Tête qui ne remet rien à demain mais tout au prochain coup… Jean-Jacques Peroni !



