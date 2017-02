Steevy Boulay a le cerveau en ébullition !

Junon et Jupiter ont eu des enfants alors qu'ils étaient frères et soeurs

publié le 09/02/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui aurait rêvé d'être l'épouse de François Fillon… Pierre Benichou !



Une Grosse Tête qui nous vient de la Sarthe mais qui ne risque pas d'avoir de problème d'emploi fictif avec sa femme… Steevy Boulay !

Une Grosse Tête qui grâce à ses 40 ans de mariage prouve qu'elle n'est pas larguée… Chantal Ladesou !



Une Grosse Tête qui constate que dans la Sarthe, le prénom Pénélope est plus prononcé qu'Henriette… Christine Ockrent !



Une Grosse Tête qui aime coudre mais qui perd parfois le fil à la radio… Caroline Diament !



Une Grosse Tête qui a mis un vigile devant son frigo parce qu'on lui a demandé de surveiller son alimentation… Bernard Mabille !

