Cristina Cordula fait la danse du ventre à Pierre Benichou !

publié le 07/02/2017 à 18:02

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui révise déjà ses pas de Samba pour être prête pour le Carnaval de Rio le 28 Février... Cristina Cordula !

Une Grosse Tête qui donne ses pronostics pour les courses chez Carrefour Market... Michèle Bernier !



Une Grosse Tête qui est passé de PNC aux portes, à RTL au poste... Jeanfi Janssens !



Une Grosse Tête dont la ponctuation comprend des points, des virgules, des points-virgules et des connards... Jean-Marie Bigard !



Une Grosse Tête qui entre Hollande et Fillon relève grandement le niveau des François... François Rollin !



Une Grosse Tête dont on ne sait pas si c'est lui ou son hologramme qui nous a été envoyé... Pierre Bénichou !



Cristina Cordula

Venez jouer avec les Grosses Têtes !

Inscrivez vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.





Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.



Bonne chance !