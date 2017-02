Claude Sarraute et son aphrodisiaque

publié le 13/02/2017 à 15:44

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui nous manque trop depuis qu'elle est en tournée avec Sylvie Vartan… Isabelle Mergault !

Une Grosse Tête qui publie "Encore un instant" et qu'on va garder au moins deux heures… Claude Sarraute !



Une Grosse Tête qui est aux oreilles chastes ce que le requin blanc est au banc d'anchois… Laurent Baffie !



Une Grosse Tête qui était sous hypnose samedi soir sur TF1, mais ne vous inquiétez pas s'il chante des génériques ce ne sont pas les séquelles, il était déjà comme ça avant… Christophe Beaugrand !



Une Grosse Tête qui a sauvé la vie de pas mal de chevaux en ne pratiquant pas l'équitation… Bernard Mabille !



Une Grosse Tête qu'on surnomme "la piste noire" à cause de sa descente… Jean-Jacques Peroni !





Claude Sarraute en 2007

