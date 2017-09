publié le 07/09/2017 à 12:16

C'est un grand jour pour la famille royale. Le prince George a fait sa rentrée en maternelle jeudi 7 septembre à Londres. Il était accompagné de son père, le prince William. Sa mère, Kate Middleton, a manqué l'événement familial en raison de sa troisième grossesse très attendue. Elle souffre en effet d'hyperemesis gravidarum, une forme sévère de vomissements et de nausées, qui l'ont contraint à annuler des engagements officiels cette semaine.



Le petit garçon de 4 ans est arrivé, main dans la main avec son père, la mine boudeuse et vêtu d'un uniforme bleu marine, à l'école privée St Thomas's Battersea, dans le quartier Notting Hill de Londres. Il passera un an dans cette classe sous le nom George Cambridge, avant de commencer l'école primaire l'année suivante, comme cela se fait au Royaume-Uni.

Le prince George est apparu très timide et visiblement stressé pour ce premier jour très important pour le jeune garçon et ses parents. Sa position l'a néanmoins obligé à se plier une nouvelle fois au protocole et à serrer la main de la directrice de l'école avant de se coller au prince William et de rentrer en classe. Il faut s'attendre à ce que l'enfant très célèbre au Royaume-Uni risque de faire sensation auprès de ses petits camarades.

Video 2: Prince George arrives hand in hand with his father Prince William at Thomas's Battersea. pic.twitter.com/JHOoO1PdIV — Rebecca English (@RE_DailyMail) 7 septembre 2017