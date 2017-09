VIDÉO - Kate Middleton enceinte : Stéphane Bern s'attend à "d'autres enfants"

publié le 05/09/2017 à 14:56

C'est officiel : Kate Middleton, la duchesse de Cambridge, attend son troisième enfant. "Une bonne nouvelle" pour Stéphane Bern, d'autant plus que la famille royale avait habitué à une certaine parité : deux fils pour Charles et Diana, deux filles pour Andrew et Sarah, un garçon et une fille pour Anne de Grande-Bretagne, un garçon et une fille pour le prince Édouard.



Kate Middleton l'a en effet toujours dit : elle souhaite avoir une famille nombreuse, peut-être de quatre ou cinq enfants. Il faut donc s'attendre à d'autres heureux événements...

Ce nouveau "Royal Baby" permettra aussi au prince Harry de reculer d'une case dans l'ordre de succession au trône. De 5ème, il passera en 6ème position derrière le prince Philip, le prince William, le prince George, la princesse Charlotte et le ou la futur-e enfant de la famille de Cambridge. Un nouveau rang qui lui permettra d'épouser qui il veut, et surtout être beaucoup plus libre de ses faits et gestes.



Aussitôt annoncée, la grossesse de Kate Middleton a fait la joie des bookmakers anglais, qui proposent de parier sur le nom de l'enfant à venir. Deux prénoms arrivent actuellement en tête des paris : "Alice" et "Arthur".