publié le 24/05/2017 à 23:53

La réalisatrice Sofia Coppola (Virgin Suicides, Lost In Translation...) présentait son nouveau film, Les Proies, en compétition au Festival de Cannes le mercredi 24 mai. L'occasion pour elle et pour tout le casting du film de venir monter les marches mythiques. Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning et Colin Farrell ont notamment fait le bonheur de tous ceux présents mercredi pour une soirée placée sous le signe du glamour. Au lendemain de l'exceptionnelle soirée organisée pour le 70ème anniversaire du rendez-vous cannois, cette édition 2017 particulièrement réussie a pu compter encore une fois sur une météo radieuse.



Les Proies, sixième long-métrage réalisé par Sofia Coppola, fille du grand Francis Ford Coppola (la trilogie du Parrain, Apocalypse Now, Dracula...) raconte la vie au sein d'un pensionnat de jeunes filles pendant la guerre de Sécession aux États-Unis, où un soldat blessé trouve refuge et bouleverse radicalement la vie de cette petite communauté du sud du pays.

