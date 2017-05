Le trio solaire des "Proies" de Sofia Coppola Crédits : James Gourley/Shutterst/SIPA | Date :

Elle Fanning, Nicole Kidman, Colin Farrell and Kirsten Dunst, héros des "Proies" Crédits : David Fisher/Shuttersto/SIPA | Date :

Nicole Kidman sublime Crédits : James Gourley/Shutterst/SIPA | Date :

La réalisatrice Sofia Coppola entourée du casting des "Proies" Crédits : VILLARD/NIVIERE/SIPA | Date :

La réalisatrice entretient une relation ponctuée de hauts et de bas avec le Festival Crédits : David Fisher/Shuttersto/SIPA | Date :

Elle Fanning est aussi au Festival pour représenter "How To Talk To Girls At Parties" de John Cameron Mitchell Crédits : James Gourley/Shutterst/SIPA | Date :

Kirsten Dunst est l'une des muses de Sofia Coppola Crédits : Arthur Mola/AP/SIPA | Date :