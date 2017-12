Jean d'Ormesson en 5 anecdotes méconnues

publié le 05/12/2017 à 08:36

Jean d'Ormesson est décédé dans la nuit de lundi 4 à mardi 5 décembre à l'âge de 92 ans. Il est décédé d'une crise cardiaque chez lui à Neuilly, dans le département des Hauts-de-Seine. Sa fille, l'éditrice Héloïse d'Ormesson, a annoncé son décès : "Il a toujours dit qu'il partirait sans avoir tout dit et c'est aujourd'hui. Il nous laisse de merveilleux livres".



La vie de Jean d'Ormesson a notamment été marquée par des relations familiales compliquées qui ont profondément marqué celui qui est entré à l'Académie française en 1973. Le philosophe et écrivain a souvent évoqué ses relations avec ses parents, ses regrets et l'avenir. Des anecdotes peu connues sur l'un des Académiciens les plus connus du grand public.

1 - Son père le considérait comme un voyou

"Il y a eu des drames dans ma famille, avait révélé Jean d'Ormesson au magazine Voici. Notamment la merde que j'ai foutue en enlevant la femme de mon cousin, pour l'abandonner peu de temps après... Mon père est mort désespéré à cause de moi" ; "Il y a bien quelqu'un qui a foutu la merde dans la famille c'est moi et évidemment mon père est mort persuadé que j'étais un voyou, un bon à rien, que j'étais perdu et c'était une déchirure pour moi", avait-il ajouté sur RTL. L'écrivain avait déjà raconté cet épisode en 2008 dans son livre Qu'ai-je donc fait. Jean d'Ormesson est tombé amoureux de l'épouse de son cousin. Il est parti avec elle mais n'a pas "assuré", qualifiant ce moment de "désastre". Son père ne s'en est jamais remis, selon lui.

2 - Les trois conseils de sa mère

Avant de mourir, sa mère lui a laissé trois principes : "1) ne te fais jamais remarquer ; 2) ne parle jamais de toi ; 3) toute lettre mérite une réponse."

3 - Un philosophe chez les paras

Cela paraît improbable mais Jean d'Ormesson a fait un passage à l'armée. Il a fait son service militaire chez les paras. "On sautait par la porte et naturellement on sautait dans le vide. C'est compliqué. On saute par stick, un stick c'est 12 ou 15 types et chacun pousse celui qui est devant. Et moi, moitié par amitié, moitié par ironie parce que j'étais un intellectuel, ils m'ont dit : 'Toi, on ne te poussera pas. Tu sauteras si tu veux'. Et je me suis dit : 'Si tu ne sautes pas, tu es déshonoré' et j'ai sauté. Sauter en parachute, c'est très très amusant", avait-il confié à RTL dans l'émission Laissez-vous tenter.

4 - Il ne voulait rien faire de sa vie

"Quand j’étais enfant, à 14/15 ans, mon père était très attentif et il voulait que je fasse des choses. J’ai été élevé dans une seule idée, le travail, confiait-il récemment. Il m’a dit : 'Qu’est ce que tu veux faire ? Tu peux faire ce que tu veux', c’est-à-dire servir l’État. Il n’était pas question de devenir notaire ou banquier. Et moi j’étais affolé, je ne voulais rien faire. La meilleure façon de ne pas entrer dans le monde du travail est de faire des études. Mon père avait compris ça et il me disait : 'Tu vas faire Normale, passer l'agrégation et ensuite tu vas découvrir que tu veux devenir médecin.'"

5 - Il a été banni des colonnes du "Figaro"

Jean d'Ormesson a dirigé le Figaro. Mais avant cela, le journaliste avait aussi été banni des colonnes du quotidien. "Mes premiers livres, on n’en parlait jamais dans Le Figaro car j’étais sur la liste noire", se souvient Jean d'Ormesson. Il a donc ensuite été élu directeur. Raymond Aron a soutenu sa campagne d'une façon particulière. "Votez pour lui il a des opinions très fermes mais assez vagues c’est très commode. Il est d’une ignorance encyclopédique", avait martelé le philosophe.