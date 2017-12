Laurent Gerra imitant Nicolas Hulot : "On me jette de la compote de pomme à la figure"

publié le 04/12/2017 à 09:41

C'est Nicolas Hulot qui était notamment imité par Laurent Gerra, lundi 4 décembre 2017. "Chhhhhhhh ! Non, ce n'est pas le bruit d'un TGV qui démarre, puisque aucun train ne démarre", lance le ministre de la Transition écologique. "J'étais à bord du TGV 7837 en provenance de Bordeaux et à... Chhhhhhhh ! destination de Paris-Montparnasse. J'ai dormi en gare de... Chhhhhhhh ! La Souterraine", poursuit-il. "À l'heure actuelle, j'ai froid. Pour nous réchauffer, la SNCF nous a gentiment offert un plateau repas constitué d’un mini panini tomate-glyphosate... Chhhhhhhh ! Pas du tout bio", témoigne-t-il encore.



Quand Mademoiselle Jade lui fait rappelle qu'il souhaite instaurer un menu végétarien un jour par semaine dans les cantines scolaires, le ministre confirme : "Chhhhhhhh ! En effet, je suis actuellement dans une école primaire en direction de la cantine à l'heure du déjeuner avec une laitue dans la main". On entend en fond des enfants dans une cantine. "Chhhhhhhh ! Voilà, je pénètre dans le réfectoire bondé et m'approche d'un enfant. Bonjour ma petite", explique Nicolas Hulot, toujours imité par l'humoriste.

Séquence émotion : le contact avec l'enfant est établi Nicolas hulot imité par Laurent Gerra





"Chhhhhhhh ! Séquence émotion : le contact avec l'enfant est établi. Je vais maintenant tenter de le nourrir en déposant une feuille de laitue dans son assiette", dit le ministre. "Mais euuuuuh, qu'est-ce que tu fais méchant monsieur ?", tempête la fillette, imitée par Mademoiselle Jade. "L'enfant a l'air hostile, mais je ne désespère pas. Je vais maintenant essayer de lui subtiliser ses nuggets de poulet pour le forcer à goûter ma laitue", poursuit le ministre.



"Mais touche pas à mes nuggets, j'en veux pas de ta salade toute pourrite !", lance l'enfant. "Chhhhhhhh ! L'enfant a manifestement une réaction hostile à mon égard. Mais ouhhh, voilà qu'il me jette de la compote de pomme à la figure. Chhhhhhhh ! Je suis contraint de battre en retraite et de rendre l'antenne sur cet échec. Je n'ai rien à regretter, car comme pour la COP23 et le glyphosate, j'aurais essayé", confie-t-il.