Thomas Pesquet approché pour participer à "Danse avec les stars" ?

publié le 07/06/2017 à 12:02

"Manger du fromage, ça m'a manqué et la douche aussi, ça me manquait !". Même si Thomas Pesquet avoue avoir du prendre celle-ci sur un tabouret, parce qu'il perdait l'équilibre. Depuis son arrivée sur Terre vendredi 2 juin, le spationaute continue de réapprendre les loi de la gravité. Après 196 jours passés dans l'espace, Thomas Pesquet n'a déjà qu'une envie : repartir, et pourquoi pas en direction de la planète Mars. Mais en attendant, il doit terminer sa mission.



Pendant les six prochains mois, il sera à la disposition des chercheurs et des médecins, dans différents centres spatiaux : Houston, Moscou, mais aussi à Cologne, où il vit et travaille. Il retrouvera ensuite ses copains de promotion dans le corps des spationautes de l'Agence spatiale européenne, dans l'attente d'un prochain vol, à bord de la station spatiale. Étant donné son jeune âge (39 ans, ndlr), Thomas Pesquet pourrait en effet faire partie des heureux élus lors d'un futur voyage vers la lune ou la planète Mars. Avant une autre expédition, il sera également instructeur au sol pour les prochaines missions vers l'ISS.

Depuis son arrivée sur la terre ferme, Thomas Pesquet jouit d'une très forte notoriété. Mais il ne compte pas en tirer profit, c'est ce qu'il a indiqué lors de sa conférence de presse tenue à Cologne. Il n'a rien à vendre sur le plan personnel, et ne souhaite pas utiliser sa popularité à des fins commerciales. En revanche, il veut continuer à expliquer et à faire découvrir l'espace et la planète. Il va cependant devoir faire face à une multitude de sollicitations. On le verra lors du prochain salon du Bourget aux côtés d'Emmanuel Macron. Mais il pourrait également fouler le parquet de l'émission Danse avec les stars. Le programme phare de TF1 aurait déjà chercher à le contacter.